El mirador para 'spotters' de Barajas, un punto de encuentro secreto en el aeropuerto para aficionados a la fotografía

Hace tres años y nueve meses que el mirador para spotters o aficionados a la fotografía aeronáutica abrió sus puertas. Desde entonces, cientos de curiosos, cámara en mano, han esperado el aterrizaje o despegue de los aviones que más han llamado su atención. “El principal objetivo detrás de su creación fue poner a disposición de estos apasionados un espacio gratuito donde poder tomar fotografías. De esta manera, nos acercamos a la sociedad y a la comunidad de spotters que, con sus imágenes, dan a conocer el mundo aeroportuario al exterior”, explica Ana Paniagua, directora de Experiencia de Cliente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este fue el primer mirador habilitado en un aeropuerto de la red de Aena. Está situado entre dos perímetros de seguridad y tiene una superficie total de 2.100 metros cuadrados, además de vistas directas a la plataforma del aeropuerto, a la Terminal T4S y a la torre de control. “En su interior encontramos también un espacio solado con una barandilla de 15 metros, bancos, papeleras, iluminación artificial alimentada con paneles solares y una grada a dos alturas desde la que tomar fotografías desde una perspectiva más elevada, que fue añadida posteriormente. Para entrar al espacio es necesario acreditarse y, recientemente, hemos mejorado los accesos para las personas con movilidad reducida”, añade.

El mirador tiene una superficie total de 2.100 metros cuadrados y vistas a la terminal T4S y a la torre de control. / ALBA VIGARAY

Paniagua asegura que desde el principio se buscó un punto lo más próximo posible a la zona de operaciones, cumpliendo a la vez con las medidas de seguridad establecidas. El número de usuarios, dice, ha incrementado a medida que se ha dado a conocer el espacio. “La cifra varía dependiendo de la época del año. En primavera y verano, cuando las horas de luz y la temperatura mejoran, vienen más. La iniciativa surgió de nuestra colaboración con los aficionados en el Spotter Day, el día que el aeropuerto abre sus puertas a esta comunidad. Para su puesta en marcha, la asociación AIRE colaboró con Aena con el fin de conseguir un entorno que cumpliera sus necesidades y expectativas”, suma.

Aforo limitado

Si bien sus socios no son los únicos que disfrutan del mirador, conforman la gran mayoría de visitantes. El proceso para acceder a él es sencillo, según cuenta la directora: “Debemos tener un protocolo de acceso para garantizar en todo momento la seguridad operacional del aeropuerto y de todas las personas. La acreditación previa se realiza en la garita de seguridad, donde es necesario mostrar el documento de identidad, recoger el permiso y esperar a que el personal de seguridad les acompañe hasta el lugar, repitiendo el proceso inverso al salir”. Los horarios de apertura varían dependiendo del día de la semana. De lunes a viernes, el mirador abre de 7:30 a 21:30 y los sábados de 12:00 a 19:00.

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Hace tres años y nueve meses que el mirador para 'spotters' o aficionados a la fotografía aeronáutica abrió sus puertas. / ALBA VIGARAY

El aforo, que permite un máximo de 30 personas a la vez, es una zona vigilada permanentemente: “También se prestan servicios de limpieza, recogida de residuos y siega en época estival para que siempre se encuentre en condiciones óptimas para su uso”. Cuando apenas quedan unos meses para cumplir cuatro años desde su apertura, el objetivo sigue siendo el mismo que al principio: “Dar un servicio específico dirigido a quienes disfrutan de la fotografía aeronáutica. No sólo disponemos de este espacio. El aeropuerto lleva 15 años colaborando con AIRE en la organización del Open Day MAD, una jornada de puertas abiertas para esta comunidad, facilitando un punto dentro de las instalaciones para que puedan captar aeronaves con sus cámaras. Vienen spotters de toda España y de otros países”, concluye.