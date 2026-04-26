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El atleta keniano Mike Chematot gana la Maratón de Madrid en una edición récord con 47.000 corredores

SAMUR-Protección Civil ha desplegado un dispositivo sanitario para atender a corredores y asistentes a lo largo del recorrido

Corredores en las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid.

Corredores en las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. / EFE/Borja Sanchez-trillo

Gloria Barrios

Madrid

Miles de corredores han tomado este domingo las calles de Madrid en una nueva edición de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series, una de las citas deportivas más multitudinarias de la capital. La prueba celebra su 48ª edición con un nuevo récord: 47.000 deportistas recorriendo la ciudad, 2.000 más que en la edición de 2025.

La carrera ha reunido a participantes de hasta 113 países diferentes, consolidando el carácter internacional de una competición que combina deporte popular, ambiente festivo y recorrido urbano por algunos de los puntos más reconocibles de Madrid.

Tres distancias y una participación récord

Los corredores han podido elegir entre tres modalidades: la maratón, de 42 kilómetros; la media maratón, de 21 kilómetros; y la prueba de 10K. La media maratón ha sido la distancia con mayor participación, con 23.000 atletas inscritos. Le han seguido la maratón, con 15.000 corredores, y la carrera de 10 kilómetros, con 9.000 participantes.

En el plano competitivo, el keniata Mike Chematot se ha proclamado campeón de la Maratón de Madrid, por delante de Asefa Mengisa y Dechasa Alemu.

Dispositivo sanitario durante el recorrido

SAMUR-Protección Civil ha desplegado medios a lo largo de todo el recorrido, con equipos distribuidos estratégicamente y tres Puestos Sanitarios Avanzados para atender tanto a corredores como a asistentes.

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El servicio municipal ha recordado la importancia de mantener una hidratación frecuente y ha pedido a quienes necesiten asistencia que busquen al personal sanitario más cercano, acudan a uno de los puestos habilitados o llamen al 112.

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