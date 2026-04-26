Metro lanza una colección de gorras con símbolos de Madrid por San Isidro y el 2 de Mayo

La Comunidad de Madrid lanzará este lunes una colección de gorras del Metro inspiradas en los símbolos más reconocibles de la capital, con motivo de la celebración del 2 de Mayo y la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad.

Esta edición especial, que combina la imagen corporativa del suburbano con la de algunos enclaves emblemáticos de la ciudad, se podrá obtener tanto en la tienda digital y como en las estaciones de Ópera, Plaza de Castilla y Sol, indica la Comunidad en una nota.

Cada gorra tiene un precio de 24,95 euros y está confeccionada en algodón, con distintos colores y diseños. Todas comparten como elemento común el emblemático rombo de Metro bordado en el lateral y una ilustración frontal en la que aparece un tren junto a iconos de Madrid. Este producto estará disponible en siete modelos diferentes, y todos ellos incluyen la inscripción Est.1919, en referencia al año de creación de Metro Madrid, en un guiño a la historia de la compañía metropolitana.

Entre los símbolos representados se encuentran el Oso y el Madroño, la Puerta de Alcalá, el reloj de la Puerta del Sol, la fuente de Cibeles, el edificio Metrópolis o las Torres Kio, lo que convierte cada diseño en una pequeña postal de la ciudad.

La colección incluye además una edición especial en pana beige, que incorpora las siete estrellas de la Comunidad de Madrid junto al logotipo. Este lanzamiento se suma a otras iniciativas recientes de la compañía en el ámbito del 'merchandising', como el reloj con los colores de las doce líneas, el jersey navideño o las zapatillas conmemorativas de su 105 aniversario.

Más allá de su diseño, la colección refleja la estrecha relación entre Metro y Madrid. El suburbano "no es solo una infraestructura de transporte, sino una parte esencial de la vida cotidiana de la capital: conecta barrios, acompaña celebraciones y forma parte de la identidad compartida" de millones de madrileños.