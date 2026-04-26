SUCESOS | ATROPELLO
Un menor de 13 años, grave tras ser atropellado en Boadilla del Monte cuando cruzaba en bicicleta
El menor, que cruzaba en bicicleta un paso de peatones, ha sido trasladado grave al Hospital Universitario La Paz con un traumatismo craneoencefálico
Un menor de 13 años ha resultado herido grave este sábado tras ser atropellado por un turismo en la avenida Julio Fuentes, número 9, en Boadilla del Monte, según los datos facilitados por Emergencias.
El accidente se ha producido en un paso de peatones cuando el menor cruzaba en bicicleta. La llamada al 112 de la Comunidad de Madrid se ha recibido a las 18.07 horas.
Sanitarios del SUMMA 112 han atendido al menor en el lugar del suceso y lo han trasladado grave al Hospital Universitario La Paz con un traumatismo craneoencefálico.
La Policía Local de Boadilla del Monte se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
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