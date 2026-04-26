La madrileña Elsa Pataky y sus 4 claves de nutrición: "Cuidarse por dentro cambia todo lo de fuera"

Ver a Elsa Pataky en la alfombra roja del estreno de su nueva serie, El Homenaje, es ser testigo de una vitalidad que trasciende la pantalla. La actriz madrileña se ha convertido en una embajadora de la vida consciente, un enfoque que prioriza la salud desde el interior para que se refleje en el exterior. Su rutina de bienestar no es fruto del azar, sino de un sistema basado en la escucha del cuerpo y la coherencia nutricional. Estas son las cuatro claves que definen su estilo de vida:

1. La regla del "todo con moderación" y sin procesados

Pataky es una firme defensora de la dieta mediterránea, evitando los ultraprocesados, el azúcar y el alcohol. Su energía diaria proviene de una alimentación real. No cree en restricciones extremas que generen estrés mental, sino en elegir alimentos que nutran. "Mi filosofía es comer de todo con moderación", explica en un texto compartido por Gallery Room, subrayando la importancia de mantener una relación saludable y placentera con la comida.

2. Ayuno intermitente y ritmos circadianos

La actriz adapta su ingesta a los ritmos naturales de su cuerpo. Practica el ayuno intermitente, realizando una cena temprana alrededor de las seis y media de la tarde. Esto permite que el organismo dedique la noche a la regeneración celular en lugar de a una digestión pesada. Rompe el ayuno con un desayuno potente que incluye proteínas como huevos, carbohidratos complejos y verduras, asegurando energía para sus exigentes sesiones de entrenamiento.

3. Suplementación estratégica para la mujer activa

Para Elsa, cuidarse por dentro cambia el aspecto por fuera. En su rutina matutina, cuando el tiempo apremia entre rodajes y familia, sus batidos de avena y semillas son su mejor recurso. En ellos integra su suplemento Forever, una fórmula que ella misma ha ayudado a desarrollar para cubrir las necesidades específicas de la mujer: desde la recuperación muscular gracias a la creatina y la proteína, hasta el equilibrio hormonal y la gestión del estrés mediante extractos naturales y prebióticos.

4. Hidratación celular y externa

El cuarto pilar es la hidratación constante. Elsa no solo cuida la piel con productos tópicos; entiende que la luminosidad nace del agua. Bebe de forma abundante durante todo el día y complementa este hábito con su ya famoso "chapuzón" de agua fría al despertar, un ritual que activa el metabolismo y reafirma los tejidos de forma natural.

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Esta disciplina es la que le permite llevar una vida de contrastes. Actualmente, su hogar en Australia es su refugio, un lugar donde la naturaleza dicta el ritmo. Sin embargo, su vínculo con España sigue siendo su motor profesional.