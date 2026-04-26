El Infanta Sofía organiza un maratón de donación de sangre los días 29 y 30 de abril

El Hospital Universitario Infanta Sofía, situado en San Sebastián de los Reyes, ha organizado un nuevo maratón de donación de sangre en coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en el que espera superar los doscientos donantes.

Los interesados pueden acudir este miércoles 29 y este jueves 30 en horario de 09:00 a 20:30 en la 'Sala Guardería' del edificio de Cafetería frente a la entrada principal del centro sanitario.

En esta ocasión el hospital cuenta con la colaboración de los alumnos del instituto Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes que un año más, forman parte del proyecto de Aprendizaje y Servicios promovido por el Centro de Transfusión con el fin de formar a los jóvenes en la importancia de la donación de sangre.

Con el lema 'Haz latir otra vida', los alumnos han preparado durante este curso diferentes trabajos de estadística además de carteles, logos, música y baile y decoración para los dos días del maratón, integrando el aprendizaje académico con el compromiso social, detalla el centro en una nota de prensa. Desde el centro hospitalario señalan que en estas fechas, antes del 1 de mayo, es necesario aumentar las donaciones de sangre, por lo que animan a los vecinos de la zona norte de la región a ayudar con su donación a salvar vidas y mejorar la salud de muchos pacientes.

Este hospital cuenta con una población de referencia de más de 350.00 habitantes. Para poder donar sangre, se requiere ser mayor de 18 años, no padecer ninguna enfermedad de transmisión sanguínea, no estar en ayunas y pesar más de 50 kilos.

La donación de sangre es imprescindible para el funcionamiento del sistema sanitario ya que permite atender intervenciones, tratamientos y emergencias. El horario habitual de donación de sangre en el Hospital Universitario Infanta Sofía es lunes y jueves de 09:00 a 21:00 y martes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:00.

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Además, el Hospital público de Getafe celebrará los días 6 y 7 de mayo un 'maratón' de donación de sangre. Concretamente será en el Banco de Sangre del centro, de 08:30 a las 21:00 horas.