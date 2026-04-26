TRENES
Una incidencia en Atocha y otra en Puertollano provocan retrasos en trenes AVE, Avant y Alvia
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están sufriendo retrasos a causa de una incidencia en la señalización en Puertollano (Ciudad Real).
Paula Correa
Una incidencia registrada este domingo por la tarde en la estación de Madrid Puerta de Atocha ha provocado retrasos en trenes de media y larga distancia, según ha informado Renfe a través de su cuenta en la red social X.
La compañía ha precisado que el problema se ha producido en la infraestructura y está afectando, en concreto, a servicios AVE, Avant y Alvia.
A esta situación se suma otra incidencia en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, donde los trenes también están registrando demoras por un problema que afecta a la señalización en Puertollano (Ciudad Real).
Adif ha informado de esta segunda incidencia a las 20.00 horas a través de su página web.
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