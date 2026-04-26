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Una incidencia en Atocha y otra en Puertollano provocan retrasos en trenes AVE, Avant y Alvia

Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están sufriendo retrasos a causa de una incidencia en la señalización en Puertollano (Ciudad Real).

Trenes AVE (archivo)

Trenes AVE (archivo) / Gustavo Valiente - Europa Press

Paula Correa

Una incidencia registrada este domingo por la tarde en la estación de Madrid Puerta de Atocha ha provocado retrasos en trenes de media y larga distancia, según ha informado Renfe a través de su cuenta en la red social X.

La compañía ha precisado que el problema se ha producido en la infraestructura y está afectando, en concreto, a servicios AVE, Avant y Alvia.

A esta situación se suma otra incidencia en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, donde los trenes también están registrando demoras por un problema que afecta a la señalización en Puertollano (Ciudad Real).

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Adif ha informado de esta segunda incidencia a las 20.00 horas a través de su página web.

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