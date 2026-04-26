Las garrapatas amenazan la salud: la Comunidad de Madrid advierte sobre enfermedades transmitidas por estos parásitos

La Comunidad de Madrid ha alertado de los efectos que pueden provocar las picaduras de garrapata en la salud de las personas y los animales domésticos, especialmente en un contexto de aumento de temperaturas que favorece la proliferación de estos parásitos.

Estos arácnidos actúan como parásitos de animales silvestres y domésticos —principalmente perros—, de los que se alimentan mediante la succión de sangre. En el caso de los humanos, su picadura puede transmitir enfermedades de diversa gravedad, como la borreliosis o enfermedad de Lyme, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la rickettsiosis o la anaplasmosis.

Ante este escenario, el Cuerpo de Agentes Forestales recomienda extremar las precauciones durante las salidas al medio natural. Entre las principales medidas, aconseja vestir prendas claras para facilitar la detección de garrapatas y utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, como manga larga, pantalón largo, calcetines y calzado cerrado.

Cómo actuar ante una picadura

Si se detecta una garrapata adherida a la piel, debe retirarse con guantes o pinzas de punta fina, sujetándola lo más cerca posible de la piel y extrayéndola con un movimiento firme, continuo y perpendicular. Las autoridades insisten en que no debe aplastarse, girarse ni retirarse de forma brusca. Estas mismas recomendaciones se aplican en el caso de animales domésticos.

Tras la extracción, es conveniente limpiar la zona con agua y jabón y vigilar posibles síntomas en los días posteriores, como fiebre o alteraciones cutáneas. En caso de que aparezcan, se recomienda acudir a un profesional sanitario. Si no es posible retirar correctamente el parásito, se aconseja acudir a un centro de salud.

Además, se desaconseja el uso de remedios caseros como alcohol, aceites u otras sustancias, ya que pueden resultar contraproducentes.

Prevención en el campo

Durante las actividades al aire libre, los agentes forestales recomiendan caminar por el centro de los senderos y evitar el contacto con la vegetación de los márgenes, donde las garrapatas son más frecuentes. También aconsejan no sentarse directamente sobre el suelo en zonas con abundante vegetación y utilizar repelentes autorizados. En el caso de las mascotas, es fundamental mantener al día los tratamientos antiparasitarios.

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Al finalizar la actividad, se recomienda revisar detenidamente todo el cuerpo —especialmente axilas, ingles, cuero cabelludo y ombligo—, así como a menores y animales de compañía. También es aconsejable lavar la ropa utilizada con agua caliente.