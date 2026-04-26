MAS MADRID
Emilio Delgado decidirá si concurre a las primarias de Más Madrid cuando sean convocadas
Fuentes cercanas a Emilio Delgado señalan que la decisión sobre presentarse a las primarias se tomará cuando el proceso se abra oficialmente.
EFE
El diputado en la Asamblea regional por Más Madrid Emilio Delgado tomará la decisión sobre presentarse a las primarias del partido para encabezar las listas en las próximas elecciones autonómicas cuando este proceso se abra formalmente.
Así lo han indicado a EFE este domingo fuentes próximas a Delgado, después de que el sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que tiene la intención de repetir como candidata por tercera vez, ya que lideró la lista de Más Madrid en las elecciones de 2021 y 2023.
Desde el entorno de Delgado han explicado que se alegran de que García haya hecho ese anuncio porque ella es un destacado referente del partido. Asimismo, esperan que si se abriera un proceso de primarias se alcance una alta participación de militantes y simpatizantes.
Así ocurrió, recuerdan, la última vez que hubo primarias, en 2019, cuando pudieron votar más de 15.000 personas, por lo que confían en que no haya restricciones a la hora de que tengan derecho de voto los inscritos si se abriera un proceso de cara a las elecciones de 2027.
Por su parte, fuentes cercanas a García consideran que la actual ministra sería la "única figura política en Madrid con la valentía y el perfil" necesarios para hacer frente a la presidenta Díaz Ayuso.
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