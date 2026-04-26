La Comunidad de Madrid prestó atención social y sanitaria a 230 personas sin hogar durante la Campaña contra el frío

La Comunidad de Madrid ha prestado asistencia social y sanitaria a 230 personas sin hogar para prevenir y mitigar los efectos de las bajas temperaturas durante este invierno, consolidando un año más el compromiso del Ejecutivo autonómico con la atención integral de los colectivos más vulnerables durante los últimos meses.

La Campaña contra el frío, promovida por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en colaboración con Cruz Roja, se desarrolló entre el 25 de noviembre de 2025 y el 21 de marzo de 2026. En este periodo, el Servicio regional de Emergencia Social ha dispuesto de siete recursos y 62 nuevas plazas, en apoyo a la red de atención social primaria de los ayuntamientos.

Estas se han distribuido en centros y hostales, residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y dispositivos de atención a personas sin hogar, con pensión completa. Además, cuentan con equipos profesionales especializados en mediación, trabajo social y atención sanitaria básica.

Media de 21 días

Todas estas plazas, con una media de ocupación de 21 días, están orientadas a aquellos ciudadanos o unidades familiares con o sin menores que se encuentran en situación de desamparo por pérdida de hogar. También a mayores afectados por desorientación o abandono y personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o víctimas de violencia.

Durante la campaña, se han habilitado recursos extraordinarios en albergues y centros de acogida, así como dispositivos de urgencia en los días de mayor intensidad de frío. En estos meses, el Servicio regional de Emergencia Social ha registrado 1.387 intervenciones, 230 personas atendidas, entre ellas 39 unidades familiares, y se han gestionado 5.494 pernoctaciones, garantizando alojamiento inmediato en momentos de especial riesgo para la salud.

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Uno de los principales objetivos de esta campaña ha sido no solo dar respuesta a situaciones de emergencia, sino avanzar en procesos de integración social. Para ello, se ha reforzado la orientación laboral, el apoyo psicológico y la derivación a diferentes recursos, favoreciendo la transición hacia una vida autónoma.