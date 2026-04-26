La Comunidad de Madrid moderniza el depósito de Laguna para los nuevos trenes sin conductor de la Línea 6

La Comunidad de Madrid modernizará el depósito de Laguna para adaptarlo a los nuevos trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro. La actuación permitirá avanzar en la automatización de la Circular, la infraestructura con mayor demanda de toda la red del suburbano madrileño.

El depósito de Laguna es un espacio clave para el funcionamiento de la L6, ya que en él se realizan labores de limpieza y mantenimiento de los convoyes. Con la intervención prevista, la instalación podrá operar en modo automático en sus 35 vías para trenes y en las tres vías destinadas a vehículos auxiliares. Además, ocho de estas vías mantendrán una configuración mixta, con señalización automática y manual.

El contrato contempla también un plan de formación para el personal y los operadores del puesto de mando. El objetivo es reforzar sus conocimientos sobre la supervisión y el control de los nuevos sistemas modificados.

Dos fases para actualizar el depósito

La primera fase de los trabajos consistirá en actualizar el equipamiento tanto en la plataforma de vía como en los cuartos técnicos. También se instalará un puesto de operador de mando local, conectado con el Puesto de Control Central, para gestionar la flota desde el propio depósito cuando sea necesario.

En una segunda fase se llevarán a cabo las pruebas estáticas y dinámicas, así como el desarrollo del nuevo mapa operativo. Una vez superadas estas simulaciones, se obtendrá la documentación de seguridad necesaria para la operación definitiva.

Un proyecto para 400.000 usuarios diarios

La transformación de la Línea 6 es uno de los proyectos más complejos que afronta Metro de Madrid. La automatización de la Circular tendrá impacto en los desplazamientos de alrededor de 400.000 usuarios al día.

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Además de los trabajos en el depósito de Laguna, el proyecto incluye la instalación de puertas de andén y nuevos sistemas de señalización y control. Durante el segundo semestre de 2025 también se ejecutó la renovación integral de la superestructura de vía y el cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes, de 600 a 1.500 voltios, para mejorar la eficiencia energética.