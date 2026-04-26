INNOVACIÓN
La Comunidad de Madrid impulsa 142 startups tecnológicas en salud, medio ambiente y sector aeroespacial
El consejero Miguel López-Valverde destaca que RETECH Madrid ha fortalecido el emprendimiento tecnológico, posicionando a la región como el hub digital más importante del sur de Europa
La Comunidad de Madrid ha respaldado los proyectos de 142 startups y pequeñas empresas tecnológicas vinculadas a la salud, el medio ambiente —greentech— y el sector aeroespacial mediante el programa Redes de Emprendimiento Digital, RETECH Madrid, una iniciativa orientada a acelerar el crecimiento de estos negocios y fomentar la innovación.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado que con este plan "hemos conseguido fortalecer el emprendimiento tecnológico en la región, consiguiendo que, actualmente, esta se convierta en el hub digital más importante del sur de Europa”.
El proyecto, liderado por la Consejería de Digitalización entre julio de 2025 y marzo de 2026, ha contado con dos líneas principales en cada uno de los tres sectores. La primera, destinada a la incubación de ideas, ha reunido a 60 empresas. La segunda, centrada en la aceleración, ha apoyado a 32 organizaciones en fase de crecimiento con el objetivo de facilitar su contacto con posibles inversores.
Además, otras 50 pymes han participado en iniciativas específicas de innovación y búsqueda de financiación.
Formación, mentoría y contacto con inversores
Según los resultados del plan de aceleración, el 81% de las startups ha mejorado sus herramientas y capacidades. El mismo porcentaje ha reforzado la claridad de sus propuestas y su alineación con el mercado. Además, el 35% ha generado nuevas vías de negocio y el 40% ha entrado en contacto con inversores y potenciales clientes.
El 88% de las compañías considera que la ayuda recibida ha tenido un impacto directo en el desarrollo de su negocio.
A través de RETECH Madrid se han impartido 153 formaciones, se han celebrado más de 50 eventos y se han superado las 3.400 horas de mentoría y asesoramiento. También se han organizado dos hackathones para movilizar talento joven, con la participación de más de 60 estudiantes universitarios y de Formación Profesional, guiados por profesionales y expertos.
54 vinculaciones empresariales
La colaboración empresarial ha sido uno de los ejes del programa, que ha permitido crear 54 vinculaciones entre startups y compañías más consolidadas. En el ámbito de la financiación, se han celebrado 13 encuentros entre emprendedores e inversores, con 224 conexiones generadas.
El programa RETECH Madrid se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
De forma paralela, la iniciativa ha ofrecido una línea de financiación directa dotada con 3,8 millones de euros, de la que se han beneficiado 31 empresas. Su objetivo ha sido promover que pymes madrileñas incorporen ideas innovadoras diseñadas por startups en fases iniciales.
También se ha celebrado una convocatoria de premios para reconocer el trabajo en innovación de negocios emergentes, con 18 galardones dotados con hasta 15.000 euros.
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