DÍA DEL LIBRO
Celebra el Día del Libro: se esperan colas kilométricas por la gran chocolatada de este domingo en pleno centro de Madrid
El festival literario Libromad culmina en la capital con un programa de actividades para toda la familia que incluye música y literatura
Si algo hay que poner en valor esta semana en Madrid, sin duda, es la lectura. Cada 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro y en la capital se organizan actividades durante toda la semana para celebrarlo. Y como no podía ser de otra forma, en esta ocasión y como amantes de la gastronomía, no podía faltar un toque dulce como excusa perfecta para unirse a la festividad.
Gran chocolatada en el centro de Madrid
La Comunidad de Madrid está celebrando la primera edición de 'Libromad', un festival literario que bajo el lema 'Los confines de los libros', ha estado ofreciendo más de 400 actividades en un centenar de municipios, con la participación de cerca de 300 autores y 145 librerías. Para poner broche de oro a una festividad de tal magnitud, Plaza de España se vestirá de gala este domingo 26 de abril para acoger la celebración.
Será allí donde se acogerá desde las 10:00 horas una "gran fiesta" abierta para todo el público. La jornada arrancará con la invitación a una chocolatada popular, por la que se esperan colas kilométricas como una buena forma de comenzar la jornada.
Toda la programación
El día continúa con múltiples sorpresas: a las 11:00 horas tendrá lugar la actividad 'Leer para reencantar el mundo', con la participación de los autores Manuel Vilas, María Hesse, Lorenzo Silva, Marta Fernández y Blanca Lacasa, y a las 12:00 horas el público podrá disfrutar del concierto de Billy Boom Band, un proyecto pop-rock dirigido a un público familiar.
A las 13:00 horas continuarán con una performance literaria '¿Quién es Celeste Baker?', el proyecto de Lourdes Hernández, conocida como Russian Red, que combinará literatura e interacción con el público. Y el broche de oro estará a cargo de Alberto & García, banda folclore latinoamericano, pop-rock clásico y electrónica a las 14:00 horas.
Así se presenta una jornada única para despedir la semana de homenaje a los libros, con una programación que combina aprendizaje con música, perfecta para disfrutar en familia. Y con chocolate, se presenta como parada obligatoria, especialmente para los lectores.
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