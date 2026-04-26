Carreras de bicis, sendas guiadas, un concurso de disfraces y una competición perruna: esta es la programación de las Fiestas de Fuencarral 2026 para este domingo 26 de abril

Las fiestas patronales de Fuencarral 2026, conocidas como Fiestas en honor a Nuestra Señora de Valverde, dieron su pistoletazo de salida el pasado domingo 19 de abril, y tras una breve pausa, este fin de semana, la localidad vuelve a llenarse de actividades en unas celebraciones que tiene provisto alargarse hasta el próximo 3 de mayo.

Así, con más de dos semanas de celebración, los fuencarraleros podrán disfrutar de uno de los programas más completos del calendario madrileño, y es que solo este domingo 26 de abril, la localidad contará con eventos deportivos, concursos, sendas, visitas guiadas, actuaciones y otros eventos religiosos dirigidos a todos los públicos.

Programación para el domingo 26 de abril

A primera hora de la mañana, de 9:30 a 10:15 horas en la Plaza Islas Azores, se recogerán las inscripciones para las XXXIII Carrera Infantil y la III Carrera de Bicis de Equilibrio, que tendrán lugar a las 10:30 horas en la C/ Ntra. Sra. de Valverde.

De 09:30 a 10:15 horas - Inscripciones carreras en la Plaza Islas Azores.

- Inscripciones carreras en la Plaza Islas Azores. A las 10:30 - XXXIII Carrera Infantil. Dirigida a niños y niñas de 5 a 13 años, en la C/ Ntra. Sra. de Valverde.

Dirigida a niños y niñas de 5 a 13 años, en la C/ Ntra. Sra. de Valverde. A las 10:30 - III Carrera Bicis de Equilibrio. Prueba para menores de hasta 4 años con bicis sin pedales, en la C/ Ntra. Sra. de Valverde.

La XXXIII Carrera Infantil tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 10:30 de la mañana, previa inscripción en la Plaza Islas Azores / Fiestas de Fuencarral

En el primer evento religioso de la jornada, a las 11:00 horas en la Parroquia de San Miguel de Arcángel se llevará a cabo una eucaristía familiar, en la que se ofrecerán a la Virgen de Valverde los niños bautizados durante el pasado 2025.

A las 11:00 horas - Eucaristía familiar en la Parroquia San Miguel de Arcángel.

Durante las últimas horas del mediodía, los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de una senda guiada por la orilla del río Manzanares organizada por el Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo. Apta para todos los públicos, la ruta cuenta con 20 plazas e incluye un servicio de autobús gratuito de ida y vuelta cuyo punto de encuentro será a las 11:00 horas desde la confluencia de la C/ Isla de Java con la C/ Ntra. Sra. de Valverde.

A las 11:30 horas - Senda guiada por la orilla del río Manzanares: “Del Puente de los Capuchinos a Mingorrubio”, con salida a las 11:00 desde la confluencia C/ Isla de Java con C/ Ntra. Sra. de Valverde

Para aquellos que no deseen o no puedan acudir a esta actividad, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han preparado una de las actividades más esperadas por los más pequeños, y que es perfecta para disfrutar en familia... ¡La fiesta de la espuma!

A las 12:30 horas - Lanzamiento de espuma de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de las Islas Azores.

Fiesta de la espuma a cargo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid / Fiestas de Fuencarral

Entre las actividades de la tarde encontramos la visita guiada a uno de los espacios más simbólicos de las fiestas, el Santuario de Ntra. Sra. de Valverde, el V Concurso de Disfraces, donde solo puntuarán los disfraces elaborados de manera artesanal, y la actuación de la Asociación Cultural Magerit Dulzaina Viva, muy vinculada a la tradición popular.

A las 17:30 horas - Visita guiada del Santuario de Ntra. Sra. de Valverde, desde la puerta de entrada al Santuario.

- Visita guiada del Santuario de Ntra. Sra. de Valverde, desde la puerta de entrada al Santuario. A las 18:00 horas - V Concurso de disfraces, en la Plaza Islas Azores. Contará con categorías infantil y grupo.

- V Concurso de disfraces, en la Plaza Islas Azores. Contará con categorías infantil y grupo. A las 19:00 horas - Actuación de la Asociación Cultural Magerit Dulzaina Viva, en la Plaza Islas Azores. Folclore castellano, jotas, y dulzaina.

Actuación de la Asociación Cultural Magerit Dulzaina Viva (2025) / Asociación Cultural Magerit Dulzaina Viva

Cerrando la jornada encontramos 'II Fuenkican', la segunda edición de la carrera perruna en la que los fuencarraleros podrán participar junto a sus mascotas en esta divertida actividad deportiva. Con inscripción gratuita, cada participante podrá correr como máximo con dos perros que deberán estar sujetos con correa.

A las 19:45 horas - II Fuenkican. Carrera perruna.

Tras recorrer la Plaza Islas Azores, la C/ Ntra. Sra. de Valverde, la Plaza Islas Jarvi, la C/ Islas Bermudas y regresar a la meta en la Plaza Islas Azores, los tres primeros en llegar contarán con un premio económico de 50, 30 y 20 euros respectivamente.