FILOSOFÍA
Antonio Rodríguez Huéscar, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: "Que dos y dos son cuatro solo es plenamente verdad si alguien tiene necesidad de pensarlo"
El pensador y discípulo de José Ortega y Gasset, ya indagaba en 1966 sobre la verdad y la vida
Ya en 1966, Antonio Rodríguez Huéscar pronunciaba una de sus frases más célebres en su obra 'Perspectiva y verdad': "Que dos y dos son cuatro solo es plenamente verdad si alguien tiene necesidad de pensarlo". Esta afirmación que se ha convertido en todo un referente del pensamiento vitalista, ya adelantaba de forma bastante acertada como, el pensamiento no es simplemente lógico, sino que debe tener una raíz en la necesidad vital del individuo.
La verdad como efecto de la necesidad
Este pensador no buscaba contradecir, ni mucho menos a tu profesor de matemáticas, pero sí explicar que, sin ti o sin mí, dos y dos, nunca serían cuatro. Esto se debe a que, por mucho que este cálculo se entienda como una verdad matemática, este pensamiento sigue siendo algo inerte, que necesita de un ser humano que lo piense.
Es en esta necesidad de calcular el importe a pagar que surge al terminar las compras en el supermercado, o al comprar esas coloridas deportivas en una tienda de ropa, donde esta "verdad lógica" se convierte en "plena verdad", pues en ese momento, es imprescindible y esencial para quienes la pensamos.
Discípulo de José Ortega y Gasset
Nacido en 1992, Antonio Rodríguez Huéscar fue un escritor, pintor y sobre todo filósofo, cuyas reflexiones vitalistas, eran, en definitiva, una herencia del pensador madrileño José Ortega y Gasset quien ya vinculaba la verdad a la vida en 1914 con su famosa frase: "Yo soy yo y mis circunstancias".
Tras conocer el exilio interior e interior, Antonio formó parte de la denominada 'Escuela de Madrid' junto a otros discípulos del pensador como Julián Marías, Xavier Zurbiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y Jose Luis Aranguren. Dedicado a la indagación en las raíces metafísicas de su maestro, Antonio Rodríguez Huéscar fallecería en 1990, demostrando cómo, sin dejar de ser discípulo, se puede ser un auténtico filósofo.
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