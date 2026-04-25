Vecinos de Alcorcón tratan de frenar un tanatorio-crematorio a 350 metros del barrio de Ondarreta.: "No sabemos si aún estamos a tiempo"

Un grupo de vecinos de Alcorcón se han movilizado para tratar de frenar la construcción de un tanatorio-crematorio en la localidad, un proyecto ya muy avanzado que ha generado un fuerte rechazo por encontrarse a unos 350 metros de viviendas y comercios del barrio de Ondarreta.

En concreto, la nueva instalación, impulsada por la empresa Interfunerarias S.L., está prevista en la calle Industrias, número 19, en el entorno del polígono Urtinsa, en suelo industrial, aunque en una parcela muy cercana a viviendas, parques y zonas comerciales frecuentadas diariamente por familias.

Desde la Asociación Recreativa Parque Ondarreta (ARPO) aseguran que no tuvieron conocimiento del proyecto hasta que el pasado 10 de marzo la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la licencia de edificación a la empresa para la construcción del complejo funerario.

"No sabemos si estamos a tiempo"

"Desde que nos enteramos estamos recogiendo firmas. Estamos dejando hojas en los comercios, en todo el barrio. Se están repartiendo carteles, aunque no sabemos si aún estamos a tiempo de pararlo", ha señalado a EFE Carolina, una de las directivas de la asociación.

Desde ARPO insisten en que la construcción de esta instalación "puede alterar la vida diaria" de quienes residen en sus proximidades, ya que "no solo se trata del impacto medioambiental", sino también de "la salud y el bienestar" de la ciudadanía, tanto a corto como a largo plazo.

"Los estudios científicos dejan perfectamente clara la cantidad de compuestos químicos —algunos altamente cancerígenos— que se generan por la combustión de los restos humanos y los ataúdes que los contienen y que, en un horno crematorio, pueden mitigarse, pero no eliminarse del todo", reiteran desde la asociación.

Rechazo de riesgos para la salud

Por ello, los vecinos de los barrios cercanos, especialmente Parque Ondarreta, aseguran que no están dispuestos a que se ponga en riesgo su salud, "por muchas soluciones técnicas que se usen para mitigar el vertido a la atmósfera a escasos 350 metros de nuestras viviendas".

Además, recalcan que "existen alternativas menos invasivas", como "localizar estas infraestructuras en áreas industriales alejadas de los entornos residenciales y peatonales", que podrían ser exploradas por las autoridades locales junto con la empresa promotora antes de tomar una decisión final.

"La petición no es que no se haga el tanatorio, es que se haga en otro sitio, más lejos, porque hace falta un tanatorio. Nosotros no decimos que no se construya, pero no ahí", ha reiterado Carolina, quien avanza que están manteniendo reuniones con el Ayuntamiento para acceder al expediente completo.

De momento, han presentado un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento, lo que obliga a la administración a analizar su contenido y emitir una respuesta antes de continuar con la tramitación, que piden suspender de inmediato para estudiar "las incompatibilidades urbanísticas y sanitarias expuestas".

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcorcón ha aclarado que se trata de una iniciativa de una empresa privada que ha adquirido "una parcela privada en el polígono Urtinsa para crear este tanatorio-crematorio" y que ha solicitado la licencia conforme a los trámites administrativos habituales.

Informes administrativos favorables

Fuentes municipales explican que, dado que la parcela se sitúa a menos de 500 metros de una zona residencial, el Consistorio debe remitir el expediente a la Comunidad de Madrid para la emisión de informes por parte de las direcciones generales de Salud Pública y Transición Energética, que "fueron favorables para su instalación".

"Una vez llega esta solicitud, el consistorio inicia un procedimiento reglado que no deja margen para una valoración subjetiva sobre la instalación de la actividad", añaden las fuentes.

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No obstante, han avanzado a EFE que el Ayuntamiento reabrirá el expediente para analizar de nuevo los detalles y estudiar si es posible encontrar una solución antes de remitirlo otra vez a la Comunidad de Madrid.