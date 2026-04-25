LIBROS
Entramos en 'La Librería', el desconocido rincón de la calle Mayor que solo vende libros sobre Madrid: las cinco recomendaciones de su gerente que "no fallan para descubrir la ciudad"
Lejos de otras tiendas de libros, La Librería no es solo un punto de venta, sino también un pequeño refugio urbano para lectores, locales y turistas
Hay rincones de los que nos acordamos toda la vida. Y es que los lugares que guardamos con más cariño son, muchas veces, esos con los que nos topamos casi sin querer. Un parque escondido entre avenidas, un museo pequeño al que se entra por curiosidad o un restaurante sin pretensiones pueden convertirse en oasis de calma en una ciudad marcada por la prisa.
En medio del ruido, del tráfico y de las agendas apretadas, estos espacios funcionan como una pausa inesperada. No prometen grandes espectáculos ni necesitan demasiada promoción: basta con algo sencillo que logre hacer desconectar a sus visitantes.
Esto es precisamente lo que pasa con La Librería, una pequeña librería ubicada en la Calle Mayor 80 y fundada en 1986. Atravesar su puerta significa entrar en un espacio en el que el tiempo parece avanzar de otra manera. Y es que La Librería conserva algo de esos comercios de toda la vida que todavía resisten al paso acelerado de la ciudad. No busca imponerse con grandes escaparates, sino que conquista desde el encanto, el trato cercano, las recomendaciones cuidadas y la sensación de estar entrando en un lugar que recordarás siempre que pases por el centro.
Una librería especializada en Madrid
Lo más curioso, es que todos los libros de La Librería tienen un rasgo en común. Manuel García del Moral, gerente de Ediciones La Librería, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, desde sus orígenes, La Librería ha estado especializada en Madrid. Sin duda, una característica que la hace única y que se le debe a su fundador, Miguel Tébar, "quien siempre fue un amante de Madrid y de su historia", remarca Manuel, "quería abrir una librería que fuese diferente y, escuchando algunos consejos, pensó que especializarse en un tema sería un acierto, para diferenciarse del resto de la oferta, y se animó a hacerlo en la ciudad que le vio nacer".
La temática madrileña ocupaba ya una sección muy importante de la primitiva tienda de la calle Santiago y, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en el tema central del proyecto, porque, al fin y al cabo, "Madrid es una fuente inagotable de temas e historias y eso nos ha permitido llevar 40 años dedicándole títulos", cuenta el gerente.
Cinco libros perfectos para conocer la capital
Mientras que el público que se acerca a La Librería es más bien local y, ante todo, "apasionado de Madrid", Manuel asegura que, a raíz de la ubicación de la tienda, en plena Calle Mayor, "hay mucho trasiego de turistas por la calle y a diario hay alguno que entra y adquiere algún título". Para ellos, el gerente no duda en recomendar cinco libros que no fallan para descubrir la ciudad: Atlas Ilustrado de la Historia de Madrid, Madrid OcultoLa Trastienda de MadridLos 20 Iconos de Madrid e Historias de las calles de Madrid. Por otro lado, para el público mayoritario que visita La Librería y que cree conocer todo de la ciudad, Manuel recomienda Caminando por Madrid, Secretos de Madrid y Esto también es Madrid.
Lejos de otras tiendas de libros, La Librería no es solo un punto de venta, sino también un pequeño refugio urbano para lectores, locales y turistas. Aquí no hay prisa que valga, pues es un lugar que invita a bajar el ritmo, mirar con calma y recuperar ese gesto cada vez menos frecuente de perderse entre páginas de un libro. Y es que eso es lo bonito de los comercios que, más que formar parte de ese Madrid en el que se vive con prisa, forman parte del Madrid de barrio, ese que se habita y se disfruta sin mirar las agujas del reloj.
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