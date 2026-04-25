CULTURA EN MADRID
Teatros del Canal estrena 'Acción Xm', una performance con 20 artistas actuando en espacios de 1 metro cuadrado
El Ciclo de Artes Vivas y Performance de Teatros del Canal acoge esta iniciativa que explora diversos lenguajes del arte de acción
EP
Teatros del Canal acogerá este sábado el estreno absoluto de 'Acción Xm2 (acción por metro cuadrado)', una propuesta de La Juan Gallery que reúne a 20 artistas ejecutando acciones simultáneas, cada uno dentro de un espacio limitado a un metro cuadrado, en el marco del Ciclo de Artes Vivas y Performance de este espacio dependiente de la Comunidad de Madrid.
El montaje plantea un formato de exhibición que transforma la experiencia de la performance contemporánea mediante una sucesión de intervenciones que se desarrollan de manera simultánea durante dos horas y que abarcan propuestas de carácter participativo, lúdico, cotidiano o vinculadas a la denuncia social.
En este contexto, según trasladó Teatros del Canal en un comunicado, el público podrá desplazarse libremente por la Sala de Cristal y construir su propio recorrido entre las distintas acciones, como parte de una experiencia personalizada.
La pieza cuenta con la participación de artistas como Camila Carreira, mocholí, Ricardo Gallego, Tiago Román, Ana Geranios, Montserrat Camargo, Alejandra Gradis, Miguel Arévalo, Jade Baldó, Beatriz Bonduel, Marta Pinilla, Alejandro Sánchez Caballero y Nat Ribalaygua, entre otros, que exploran diferentes lenguajes dentro del arte de acción en un formato colectivo.
El proyecto, impulsado por La Juan Gallery, ha sido presentado previamente en distintos contextos nacionales e internacionales, como el Instituto Cervantes de Londres en colaboración con Central Saint Martins, el Instituto Cervantes de Manchester, el Festival Territori en Ibiza, el Festival TAC en Valladolid o el Festival FLORA en Córdoba.
La Juan Gallery, fundada en 2015 y dirigida por Juan Gómez Alemán, es un espacio centrado en la creación, investigación y exhibición en torno a la performance y el arte de acción con el cuerpo como eje, que promueve proyectos participativos, cuestiona los modelos tradicionales del mercado del arte y favorece el encuentro con públicos diversos desde un enfoque abierto a la experimentación contemporánea.
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