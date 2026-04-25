CULTURA
Seis centros educativos de Madrid participarán en el concurso ESÓpera para acercar la ópera a los jóvenes
El concurso ESÓpera acerca el bel canto a estudiantes de Secundaria de Madrid mediante trabajos creativos como vídeos, cómics o poemas
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer los centros seleccionados en una nueva edición del concurso ESÓpera, una iniciativa que busca acercar el bel canto y la ópera a estudiantes de Secundaria a través de trabajos creativos inspirados en esta disciplina artística.
Durante el pasado trimestre, los alumnos participantes presentaron propuestas sobre la ópera en cualquiera de sus facetas. Entre los formatos admitidos figuraban vídeos, maquetas, cómics o poemas. El profesor responsable de cada grupo fue el encargado de seleccionar las cinco obras que representaron a cada centro educativo.
Para elegir las mejores propuestas, el jurado ha valorado la inspiración en la ópera como hecho cultural y manifestación artística, así como la calidad, la originalidad y la creatividad de los trabajos presentados.
Los centros seleccionados han sido los colegios Manuel Bartolomé Cossío, Santísimo Sacramento y Arenales, de Madrid; el IES Sierra de Guadarrama, de Soto del Real; el IES Ágora, de Alcobendas; y el IES Jane Goodall, también de la capital.
Como premio, sus alumnos podrán participar en sesiones didácticas en el Teatro Real centradas en la creación, preparación y estreno de una ópera. En estas actividades conocerán detalles sobre el diseño del vestuario, la construcción de los escenarios y la selección de los cantantes, con explicaciones a cargo de profesionales de la institución.
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