Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mónica GarcíaAlcalde de MóstolesLluvia en MadridBorja VillacísTenis en MadridAntón CostasDesigualdad en distritosSeguridad vialReal MadridOrtega y Gasset
instagramlinkedin

DATOS

Así quedó Mónica García la última vez que se enfrentó a Ayuso en las urnas

Más Madrid fue segunda fuerza en las elecciones autonómicas de 2023, con el 18,36% de los votos y 27 escaños, lejos del PP de Isabel Díaz Ayuso, que logró mayoría absoluta

La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, interviene durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España).

La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, interviene durante un mitin de Más Madrid en la Plaza Mayor, a 20 de mayo de 2023, en Madrid (España). / Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La última vez que Mónica García se midió a Isabel Díaz Ayuso en las urnas fue en las elecciones autonómicas del 28 de mayo 2023. Entonces, Más Madrid se consolidó como segunda fuerza en la Asamblea de Madrid, aunque a gran distancia del PP, que obtuvo el 47,32% de los votos y 70 escaños. Ahora, Mónica García, actual ministra de Sanidad, volverá a intentar disputar la Puerta del Sol a la presidenta madrileña. La última vez que ambas se enfrentaron en unas elecciones autonómicas, hace tres años, el resultado fue claramente favorable al PP: Ayuso logró la mayoría absoluta con el 47,32% de los votos y 70 escaños en la Asamblea de Madrid.

Cómo quedó Mónica García frente a Ayuso en 2023.

Cómo quedó Mónica García frente a Ayuso en 2023. / Comunidad de Madrid

Más Madrid, con García como candidata, quedó como segunda fuerza política de la Comunidad de Madrid. La formación obtuvo el 18,36 % de los votos, 620.631 papeletas y 27 diputados, según los datos del escrutinio de aquellas elecciones, recogidos por la Comunidad de Madrid.

Más Madrid superó al PSOE por poco

El resultado permitió a Mónica García consolidar a Más Madrid como principal partido de la oposición en la región. La formación quedó ligeramente por delante del PSOE, que consiguió el 18,18 % de los votos, 614.296 papeletas y 27 escaños. La diferencia entre ambos partidos fue estrecha, pero suficiente para situar a Más Madrid como referencia de la izquierda madrileña frente al Gobierno de Ayuso.

El PP fue el partido más votado por los madrileños y se proclamó claro vencedor de la noche electoral. Con 1.599.186 votos y 70 diputados, Isabel Díaz Ayuso superó la mayoría absoluta, fijada en 68 escaños, y pudo gobernar sin depender de Vox. En cambio, la formación que dirige Santiago Abascal, obtuvo el 7,35 % de los votos y 11 diputados. Y en este sentido, Podemos quedó fuera de la Asamblea con el 4,76 %, al no alcanzar el umbral del 5 %.

Noticias relacionadas

García afronta las próximas elecciones con un doble punto de partida: Más Madrid consiguió liderar la oposición en 2023, pero quedó a casi 29 puntos del PP. Su desafío será acortar esa distancia y presentarse como una alternativa de gobierno frente a Ayuso.

TEMAS

  1. José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
  2. El trueno que ha despertado a Madrid esta madrugada: 'Ha sido el más fuerte que he escuchado en mi vida
  3. La Aemet pone en alerta a toda la Comunidad de Madrid este jueves y viernes: aviso amarillo por tormentas, lluvia y granizo
  4. La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
  5. Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
  6. Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
  7. Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
  8. Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado

El Gobierno acusa a PP y Vox de vulnerar los derechos humanos con sus pactos "como si fueran dictaduras"

El Gobierno acusa a PP y Vox de vulnerar los derechos humanos con sus pactos "como si fueran dictaduras"

Galicia tiembla: 16 terremotos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la madrugada

Galicia tiembla: 16 terremotos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la madrugada

Malena Alterio: "'Cochinas' no es una apología del porno, sino el detonante para que unas mujeres investiguen sobre su sexualidad"

Malena Alterio: "'Cochinas' no es una apología del porno, sino el detonante para que unas mujeres investiguen sobre su sexualidad"

La generación 'baby boom' sale de marcha con sus hijos adolescentes: "Nos gusta la misma música y nos llevamos bien, todo cuadra"

La generación 'baby boom' sale de marcha con sus hijos adolescentes: "Nos gusta la misma música y nos llevamos bien, todo cuadra"

Nace la primera plataforma profesional de tutores MIR en Madrid para consultas y formación

Nace la primera plataforma profesional de tutores MIR en Madrid para consultas y formación

Milei ve una oportunidad para reclamar la soberanía de las Malvinas en la disputa de Trump con el Reino Unido por la guerra de Irán

Milei ve una oportunidad para reclamar la soberanía de las Malvinas en la disputa de Trump con el Reino Unido por la guerra de Irán

Impactante vídeo del accidente del Tirachinas en la Feria de Sevilla

Impactante vídeo del accidente del Tirachinas en la Feria de Sevilla

Fernando Alonso reaparece en Mónaco y habla de su futuro: "No sé si será mi último año"

Fernando Alonso reaparece en Mónaco y habla de su futuro: "No sé si será mi último año"