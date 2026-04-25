Ocho detenidos y dos heridos por arma blanca en una reyerta en el metro Gregorio Marañón

Una reyerta que ha tenido lugar en el metro Gregorio Marañón este sábado, a primera hora de la mañana, se ha saldado con dos heridos por arma blanca, uno de ellos con pronóstico reservado, y ocho personas detenidas.

Los hechos ocurrieron hacia las 06.30 horas, cuando un grupo de personas se enzarzaron en una pelea que se inició en el vagón y continuó en el andén, según fuentes de la Policía Nacional.

Un equipo sanitario del Samur atendió a los dos heridos, uno de ellos apuñalado en la mano y trasladado al hospital Ramón y Cajal sin que su estado revista gravedad, mientras que el otro recibió varias heridas en la espalda, poco penetrantes, y fue trasladado al Clínico con pronóstico reservado.