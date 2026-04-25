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SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Nace la primera plataforma profesional de tutores MIR en Madrid para consultas y formación

La red permitirá intercambiar información especializada y homogeneizar la formación sanitaria en hospitales y Atención Primaria

La Comunidad de Madrid crea su primera plataforma para que los casi 2.900 tutores MIR puedan plantear consultas.

La Comunidad de Madrid crea su primera plataforma para que los casi 2.900 tutores MIR puedan plantear consultas. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha creado su primera plataforma profesional para que los casi 2.900 tutores MIR puedan plantear consultas y acceder a información especializada relacionada con la formación sanitaria.

La nueva herramienta está concebida como una red colaborativa para los 2.738 docentes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), 37 tutores de centros privados y 48 jefes de estudios de las comisiones de Docencia de la Comunidad de Madrid.

Consultas resueltas por expertos del SERMAS

El espacio, accesible desde la red de hospitales y Atención Primaria, cuenta con el apoyo de expertos del Servicio Madrileño de Salud, que se encargarán de resolver las dudas planteadas por los tutores.

El objetivo es homogeneizar la formación en las distintas disciplinas sanitarias y reforzar la cohesión del sistema sanitario madrileño.

Foro, normativa y documentación

La plataforma incorpora también un foro para que los tutores puedan mantener contacto con sus homólogos de otros hospitales y centros de salud. De esta forma, las cuestiones que surjan durante la formación podrán compartirse como experiencia útil para otros profesionales.

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Además, el nuevo espacio incluye un área normativa y de documentación, y está orientado a mejorar las habilidades comunicativas y resolutivas de los tutores, así como a reforzar la relación con los residentes durante su periodo de formación.

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