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CUIDADO PERSONAL

La madrileña Elsa Pataky y sus hábitos de bienestar: "Para empezar a cuidarse lo primero es conocer tu propio cuerpo"

La actriz madrileña prioriza el descanso, la meditación y la pintura para gestionar el estrés y mantener un estado de bienestar físico y mental

La actriz Elsa Pataky posa durante el pase gráfico del estreno de la nueva serie de SkyShowtime 'El homenaje', este martes en Madrid

La actriz Elsa Pataky posa durante el pase gráfico del estreno de la nueva serie de SkyShowtime 'El homenaje', este martes en Madrid / Daniel González / EFE

El regreso de Elsa Pataky a la ficción española con El Homenaje (SkyShowtime) ha despertado de nuevo el interés por su estilo de vida. Más allá de su físico tonificado, lo que realmente desprende la actriz es una sensación de equilibrio y serenidad. Para la madrileña, la salud empieza en la mente y se consolida con hábitos que muchas veces pasamos por alto: el sueño reparador y la gestión del estrés.

"La tranquilidad mental que tengo ahora no la cambiaría por nada", afirma la actriz. Pataky huye de las modas pasajeras y apuesta por la espiritualidad y los momentos de reconexión. Entre sus métodos favoritos se encuentran la meditación, los paseos por la playa y una nueva pasión: la pintura. Estas actividades no son mero ocio, sino herramientas para regular el sistema nervioso y garantizar un descanso de calidad.

El impacto del descanso en la longevidad

Elsa otorga al sueño una importancia capital en su rutina de antienvejecimiento. Identifica el consumo excesivo de café como uno de los grandes enemigos del bienestar moderno y aboga por escuchar al cuerpo cuando este pide frenar. Esta visión holística se extiende a su cuidado digestivo, donde practica el ayuno intermitente, cenando temprano (alrededor de las seis y media) para facilitar una digestión ligera antes de dormir.

En su búsqueda por optimizar la salud femenina, ha incorporado en su dieta ingredientes como la Ashwagandha y el magnesio. Su propia línea de suplementación, Forever BY Elsa Pataky, refleja esta preocupación por el eje digestivo-hormonal, incluyendo probióticos y adaptógenos que ayudan a mitigar el estrés diario mientras cuidan la microbiota, a la que ella denomina su "segundo cerebro".

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A pesar de la idílica vida que lleva rodeada de animales y surf en Australia, la madrileña siente la llamada de su tierra. Aunque mudar a su familia a una gran ciudad como Madrid sería un cambio drástico para sus hijos, acostumbrados a la libertad absoluta, Elsa visualiza una madurez compartida entre ambos continentes, disfrutando de la sabiduría y la calma que solo los años y el autocuidado consciente pueden otorgar.

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