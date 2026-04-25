SUCESO EN MADRID
La Guardia Civil detiene a dos personas por ocho robos en vehículos en Collado Villalba
Los arrestados sustraían objetos del interior de los coches tras fracturar sus ventanas o forzar las cerraduras
EP
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba, tras detectar un aumento significativo de sustracciones en coches que se encontraban estacionados en la localidad.
Los implicados se desplazaban en vehículo por las calles del municipio, seleccionaban los vehículos en cuyo interior se podían observar diversos objetos y fracturaban las ventanas o forzaban las cerraduras para sustraerlos, ha informado la Benemérita en un comunicado.
Los agentes realizaron un registro domiciliario en el que intervinieron diferentes objetos que habían sido sustraídos como productos electrónicos, enseres personales, documentación y balizas de señalización.
La operación culminó con la detención de dos personas, un varón y una mujer, por la comisión de ocho delitos de robo en interior de vehículo.
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