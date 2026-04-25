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Reyes Maroto responde a Almeida que "se preocupe más por su futuro" y carga contra sus "chapuzas"

La representante socialista defiende que los madrileños dirán "sí a la dignidad y a los derechos" frente a un consistorio especulador

Archivo - La secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, Reyes Maroto, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, antes de la manifestación por la sanidad pública

Archivo - La secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, Reyes Maroto, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, antes de la manifestación por la sanidad pública / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha respondido este sábado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que se "preocupe más por su futuro" y ha cargado contra sus "chapuzas" que asegura que van "en detrimento de la mayoría social".

Así ha respondido en declaraciones a los medios de comunicación desde una concentración contra la guerra en la plaza de Callao, después de que el alcalde haya asegura que Maroto "ha mentido miserablemente" y "no tiene legitimidad para ser concejala" porque "no tiene la capacidad moral para representar a los vecinos de Madrid".

En respuesta, la representante socialista ha asegurado que es un regidor que "protege a presuntos acosadores" y que está siempre "del lado de la especulación y del pelotazo". "Puede tener muchas ganas de ganar, pero desde luego serán los madrileños los que en mayo de 2027 les echen del Gobierno del gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid", ha augurado.

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Así, ha defendido que los madrileños, en mayo de 2027, dirán "sí a la dignidad y a los derechos" y no a un Gobierno municipal que "se pone del lado de los especuladores y que, en lugar de defender los derechos humanos y derechos como la vivienda, pues lo que está haciendo es vender cada trocito de Madrid".

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