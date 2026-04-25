MIGRACIÓN
García Martín asegura que la atención a migrantes se realiza bajo la Constitución
El Gobierno de Madrid asegura que trabaja en el marco legal para el acceso de los migrantes a los servicios públicos
EP
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este sábado que se trabaja "en el marco de la Constitución y de la legalidad" en la atención y acceso a los servicios públicos por parte de las personas migrantes , al ser preguntado por el requisito de Vox de 'prioridad nacional' en territorios como Extremadura o Aragón.
En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto en conmemoración del 40º aniversario del atentado de ETA en la calle Juan Bravo de la capital, García Martín ha explicado que para el acceso a los servicios públicos ya se solicitan distintos años de empadronamiento dependiendo de cada región, como en el caso de las ayudas a la natalidad o a la compra de vivienda en la Comunidad de Madrid, donde se piden cinco y diez años de empadronamiento, respectivamente.
"Por tanto, por supuesto que ya se viene trabajando en el marco de la Constitución, en el marco de la legalidad, precisamente para que aquellas personas que han contribuido y que han cotizado puedan tener acceso a los servicios públicos en condiciones óptimas. Y creo que eso es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por parte de todas las administraciones públicas", ha añadido.
Además, el también portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que "la presidenta de Extremadura va a ser Guardiola y el presidente de Aragón va a ser Azcón", ambos 'populares', que son quienes "van a marcar la política" en sendas comunidades autónomas.
"En este contexto, ha sido el Partido Popular el que ganó las elecciones y el que ha podido formar gobierno con dos presidencias muy importantes en Extremadura y en Aragón, que van a seguir transformando los servicios públicos y que va a seguir mejorando la calidad de vida, tanto en Extremadura como en Aragón, gracias a las políticas del Partido Popular", ha concluido.
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