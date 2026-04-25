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EL TIEMPO

Ligera subida de las temperaturas máximas este domingo, con algún chubasco en la Sierra

El pronóstico de la Aemet para Madrid señala una ligera subida de las temperaturas máximas y bajada de las mínimas, con intervalos nubosos

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo en la Comunidad de Madrid una ligera subida de las temperaturas máximas y una bajada leve de las mínimas, con algún chubasco en la Sierra por la tarde y ligera presencia de calima.

Habrá intervalos de nubes altas, más abundantes por la tarde, y nubosidad de desarrollo en la Sierra que podría ir acompañada de algún chubasco disperso desde el mediodía, que no se descarta ocasionalmente tormentoso. Soplará viento flojo con predominio del noreste por la mañana y del sureste por la tarde.

 Las temperaturas, en grados centígrados (°C), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:

Alcalá de Henares

10

27

Aranjuez

10

27

Collado Villalba

11

25

Getafe

12

26

Madrid

13

26

Navalcarnero

11

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