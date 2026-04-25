EL TIEMPO
Ligera subida de las temperaturas máximas este domingo, con algún chubasco en la Sierra
El pronóstico de la Aemet para Madrid señala una ligera subida de las temperaturas máximas y bajada de las mínimas, con intervalos nubosos
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo en la Comunidad de Madrid una ligera subida de las temperaturas máximas y una bajada leve de las mínimas, con algún chubasco en la Sierra por la tarde y ligera presencia de calima.
Habrá intervalos de nubes altas, más abundantes por la tarde, y nubosidad de desarrollo en la Sierra que podría ir acompañada de algún chubasco disperso desde el mediodía, que no se descarta ocasionalmente tormentoso. Soplará viento flojo con predominio del noreste por la mañana y del sureste por la tarde.
Las temperaturas, en grados centígrados (°C), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:
Alcalá de Henares
10
27
Aranjuez
10
27
Collado Villalba
11
25
Getafe
12
26
Madrid
13
26
Navalcarnero
11
25
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