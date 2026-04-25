LibroMad cerrará este domingo su primera edición con una lectura colectiva y chocolatada popular en Plaza de España

La Comunidad de Madrid clausurará este domingo la primera edición de LibroMad con el acto central de esta nueva celebración del libro, que se desarrollará entre las 10 y las 15 horas en la Plaza de España de la capital, con una lectura colectiva que irá acompañada de una chocolatada popular.

Acompañados de librerías madrileñas, música en directo y actividades dirigidas a todos los públicos, los lectores más madrugadores que acudan con su libro podrán participar en una sesión de lectura compartida con desayuno, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

A continuación, disfrutarán del encuentro entre escritores 'Leer para reencantar el mundo', en el que Blanca Lacasa, María Hesse, Lorenzo Silva y Manuel Vilas reflexionarán sobre el papel de los libros, en una conversación moderada por Marta Fernández.

El programa continuará con un concierto familiar de pop-rock a cargo de Billy Boom Band, la performance literaria '¿Quién es Celeste Baker?', de Lourdes Hernández --también conocida por su faceta musical como Russian Red--, y la actuación de Alberto & García, además de cuentacuentos, talleres y una gran yincana.

Igualmente, durante todo el festival permanecerá abierta la feria del libro organizada por la Asociación de Librerías de Madrid, con presencia de establecimientos madrileños, que ofrecerán un 10% de descuento en sus títulos y acogerán firmas de autores como Iria y Selene, entre otras sorpresas. Asimismo, habrá una zona de restauración, con una selección de propuestas gastronómicas para acompañar la experiencia cultural.

Noticias relacionadas

Tras 20 años celebrando el Día del Libro con La Noche de los Libros, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el sector, ha puesto en marcha, a través de LibroMad, un nuevo formato expandido y centrado en las librerías, con 400 actividades desarrolladas desde el jueves hasta el domingo 26, en 130 de estos negocios, 120 bibliotecas, 100 municipios y 300 escritores y artistas.