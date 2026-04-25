La joya oculta de Madrid que visitaron los supervivientes de los Andes después del accidente: Orson Welles y Tom Holland también han pasado por sus mesas

Madrid es una ciudad en constante cambio y cada vez son menos los lugares que conservan la esencia más castiza. Lo cierto es que sí hay restaurantes que viven de la auténtica tradición y que son perfectos tanto para los madrileños como para los turistas que quieren adentrarse en una experiencia única y degustar platos que están en peligro de extinción. Si además a este lugar acudieron los supervivientes del accidente de los Andes y está a menos de una hora de Madrid, no te lo puedes perder.

En el corazón de Chinchón se esconde un restaurante, que además también es museo, que respeta la tradición hasta en la propia arquitectura. No es de extrañar que esta joya escondida esté catalogada de "interés turístico" y su edificación, cuya construcción data de trescientos años atrás, esté protegida por el Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Productos de primera calidad. / Cedida

El primer restaurante de la localidad

El Restaurante-Museo Mesón Cuevas del Vino abrió sus puertas en el año 1964, siendo el primer y único restaurante de la localidad. A lo largo de todos estos años por sus mesas han pasado cientos de personajes ilustres: Orson Welles, Tom Holland, Manolo Escobar o José Sacristán, entre otros muchos. Incluso los propios Nando Parrado y Roberto Canessa, quienes dejaron su huella por escrito: "Vale la pena cruzar los Andes a pie, para llegar a Chinchón y al Mesón".

Tom Holland también quiso dejar su huella en este restaurante. / Mesón Cuevas del Vino

Los que han pisado el mesón, lo entienden. Y es que enorme restaurante, que recuerda a una ciudad medieval, ofrecen cocina española de corte tradicional con materias primas de la mejor calidad. Entre los entrantes más icónicos está el chorizo a la brasa, el asadillo de pimientos con atún en aceite, las migas, la morcilla, las croquetas de ibérico o la tortilla de patata, que no puede faltar.

Los asados son especialidad de la casa. / Cedida

La especialidad de la casa

Si algo caracteriza a los platos de Mesón Cuevas del Vino son sus asados en el horno de leña más grande de España, cordero lechal y cochinillo, entre otros muchos platos deliciosos. Visitar este restaurante no es una actividad cualquiera, sino que significa adentrarse en uno de los pueblos más icónicos de Madrid para descubrir los sabores de la tradición más madrileña. Además, dentro del propio restaurante podrás conocer un molino de aceite antiquísimo y bajar a las cuevas más grandes del sur de Madrid. Una experiencia completa que ya es parada obligatoria.