ACTIVIDADES
Jornada de actividades infantiles gratuitas en Torrejón de Ardoz por el Día contra el Maltrato Infantil
La jornada, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ofrecerá desde castillos hinchables hasta espectáculos de títeres y circo acrobático
EP
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha organizado para este sábado, con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, una jornada con numerosas actividades de ocio gratuitas para los más pequeños en el Paseo de la Democracia de Soto Henares (zona del mercadillo), donde también se instalará un punto informativo.
Una jornada, organizada en colaboración con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que se podrá disfrutar de actividades de ocio gratuitas como castillos hinchables, futbolines, camas elásticas, toro mecánico, martillo de fuerza, ludoteca, Rocódromo Kubik, Looping Bike, Puente tibetano, juegos clásicos o talleres infantiles.
Durante la jornada, que se extenderá desde las 12:00 horas y hasta las 18:00 horas, también habrá tres espectáculos de títeres, la actuación de Mamis Kanguro y un circo acrobático, así como un reparto gratuito de palomitas y lanyards hasta agotar existencias.
Igualmente, se instalará un Punto Informativo atendido por personal de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con el objetivo de sensibilizar sobre esta situación que sufren muchos menores.
La Concejalía de Bienestar, en colaboración con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, desarrolla programas sociales de sensibilización, prevención e intervención social, a través de equipos multidisciplinares, frente a la violencia contra los niños y adolescentes.
Además, ofrece información y asesoramiento para todas aquellas personas que sepan de algún menor que esté sufriendo malos tratos y para las propias víctimas de esta situación en su sede situada en la avenida Virgen de Loreto, 2, por vía telefónica en el 91 656 69 12 y en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia, en la calle Mármol, 15, teléfono 91 677 50 97.
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