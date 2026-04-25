Isabel Aaiún y tributos a Estopa y Fito protagonizan las Fiestas de San José Obrero en Las Matas

Las Fiestas de San José Obrero en Las Matas (Las Rozas) comienzan este fin de semana con un programa previo centrado en actividades deportivas y de ocio, antes del arranque oficial de los actos principales el próximo 29 de abril, fecha en la que abrirá el recinto ferial.

Según informó el Ayuntamiento, el sábado dará inicio la programación con el Campeonato de Petanca a las 10:00 horas en el parque 1º de Mayo. A las 11:00 horas se celebrarán de forma simultánea un torneo de pádel en el polideportivo de San José, organizado por la Peña La Unión, y un partido de fútbol sala entre peñas en la pista polideportiva del mismo parque.

La jornada se completará con el Campeonato de Póker, organizado por la Peña Quitamanías, que tendrá lugar a las 18:00 horas en su local.

El domingo continuará la actividad con el Campeonato de Chito desde las 10:30 horas en el parque 1º de Mayo. A las 12:00 horas, la carpa municipal acogerá la elección de Reyes y Reinas de las Fiestas entre los candidatos presentados.

Además, el Centro Cívico de Las Matas será escenario del tradicional Campeonato de Mus, que se celebrará del 27 al 29 de abril a partir de las 20:30 horas.

Actos centrales desde el 30 de abril

El grueso del programa se desarrollará entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Uno de los primeros actos será la XXXVI edición de la Marcha de Mayores, prevista para el 30 de abril a las 10:00 horas. Ese mismo día, a las 20:00 horas, tendrá lugar el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de la Peña La Unión con motivo de su 40º aniversario. Tras el chupinazo, se celebrará el desfile de carrozas con la participación de los Reyes y Reinas.

Música y festejos taurinos

El programa musical incluye actuaciones de orquestas las noches del 30 de abril y 3 de mayo. Como citas destacadas, el 1 de mayo tendrá lugar el concierto de Isabel Aaiún junto a un tributo a Estopa, mientras que el 2 de mayo se celebrará un tributo a Fito y Fitipaldis.

En el apartado taurino, se celebrarán encierros matinales con posterior suelta de vaquillas, así como una novillada con picadores el 1 de mayo y otra sin picadores el 2 de mayo. El 3 de mayo tendrá lugar un concurso de recortes.

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El cierre de las fiestas llegará el 3 de mayo con el Día del Niño, una jornada dedicada a los más pequeños. Habrá un parque infantil en la pista polideportiva 1º de Mayo en horario de mañana y tarde, además de un encierro infantil a las 11:30 horas y un espectáculo infantil a las 13:00 horas en la carpa municipal.