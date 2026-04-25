Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas

Madrid acoge este próximo domingo 26 de abril una de las citas deportivas más importantes del año: el Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. No se trata de cualquier carrera, sino de la 48ª edición del Maratón de Madrid que recorrerá algunas de las calles más bonitas de la capital junto a 47.000 participantes de todo el mundo en sus tres distancias: 42, 21 y 10 kilómetros.

El gran evento deportivo trae consigo grandes cortes de tráfico entre su salida desde el Paseo de la Castellana, la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza del Doctor Marañón, y su llegada en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante.

Importantes cortes de tráfico

En las zonas por las que transcurre la carrera se presentarán desviaciones y alteraciones en el tráfico en los barrios del Centro, Salamanca, Retiro, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa, Latina, Carabanchel y Arganzuela.

Motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público para evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes o restricciones de tráfico. Además, recomiendan utilizar la M-30 y M-40 para desplazamientos de largo recorrido.

Horarios de la carrera

La actividad deportiva comenzará a las 8:00 horas con la salida de la carrera a los 10 kilómetros que se dividirá en tres tandas: la primera a las 8:00 horas, la siguiente a las 8:05 horas y a las 8:10 horas. Después será el turno de la media maratón, la carrera de 21 kilómetros, y la maratón, la carrera de 42 kilómetros, con horarios escalonados entre las 8:45 horas y a las 10:15 horas. Los participantes de la maratón en sillas de atletismo comenzarán su recorrido a las 8:30 horas.

El fin definitivo de la actividad deportiva tendrá lugar a las 16:35 horas, momento en el que se producirá el cierre de la meta, ubicada en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante.

Recorridos de cada carrera

Los recorridos de las carreras de 10 kilómetos, 21 kilómetros y 42 kilómetros son los siguientes:

Este es el recorrido de la carrera de 10 kilómetros. / Cedida

Este es el recorrido de la media maratón (21 kilómetros). / Cedida

Este es el recorrido de la maratón (42 kilómetros). / Cedida

Cortes de tráfico

Con motivo de esta nueva edición de la Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid y sus respectivas labores de montaje y desmontaje previstas con la actividad, se encuentran previstos diversos cortes de tráfico.

En el Paseo de Recoletos (carriles centrales en ambos sentidos) se producirán cortes desde las 0 horas del 25 de abril hasta las 19 horas del 26 de abril de 2026.

(carriles centrales en ambos sentidos) se producirán cortes desde las 0 horas del 25 de abril hasta las 19 horas del 26 de abril de 2026. Paseo de la Castellana (carriles centrales en ambos sentidos), desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar , desde las 0 horas del 25 de abril de 2026 hasta las 17 horas del 26 de abril de 2026.

hasta la , desde las 0 horas del 25 de abril de 2026 hasta las 17 horas del 26 de abril de 2026. Paseo de la Castellana (carriles centrales en ambos sentidos) y desde la Plaza de Emilio Castelar hasta la Plaza de San Juan de la Cruz desde las 10 horas del 25 de abril de 2026 hasta las 12:30 horas del 26 de abril de 2026.

hasta la desde las 10 horas del 25 de abril de 2026 hasta las 12:30 horas del 26 de abril de 2026. Plaza de Cibeles desde las 5:30 horas del 26 de abril 2026.

También se producirán cortes a partir de las 7:15 horas, aproximadamente, en los siguientes viales por los que transcurrirá el recorrido de las pruebas deportivas de 10, 21 y 42 kilómetros: Paseo de la Castellana, Avenida de Concha Espina, Padre Damián, Alberto Alcocer, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Plaza República Argentina, Joaquín Costa, Glorieta López de Hoyos, Francisco Silvela, Túnel de Avenida de América, Túnel de Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, O´Donnell, Avenida de Menéndez Pelayo, Alcalá, Goya, Príncipe de Vergara, Plaza del Marqués de Salamanca, Velázquez, Diego de León, Serrano, Paseo de Eduardo Dato, Glorieta de Rubén Darío, Almagro, Plaza de Alonso Martínez, Sagasta, Glorieta de Bilbao, Carranza, Glorieta de Ruiz Jiménez, Gran Vía, Plaza de Callao, Preciados, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Mayor, Bailén, Plaza de España, Princesa, Marqués de Urquijo, Francisco y Jacinto Alcántara, Paseo de Camoens, Puente de los Franceses, Avenida de Valladolid, Paseo de la Florida, Glorieta de San Vicente, Puente Del Rey, Paseo del Embarcadero (y viales interiores de la Casa de Campo), Glorieta de los Patines, Paseo Puerta del Ángel, Avenida de Portugal, Paseo Marqués de Monistrol, Paseo de la Ermita del Santo, Puente de San Isidro, Paseo de los Melancólicos, San Alejandro, Paseo Virgen del Puerto, Segovia, Ronda Segovia, Paseo Imperial, Plaza Francisco Morano, Paseo Doctor Vallejo Nájera, Plaza de Ortega y Munilla, Paseo de las Acacias, Glorieta de Embajadores, Ronda de Valencia, Ronda de Atocha, Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado y PLaza de Cibeles.

En función a las necesidades que puedan apreciarse por parte de los Agentes de la Autoridad se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados, al igual que los horarios, que podrán verse alterados en función de las necesidades a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren

Zonas de cruce para los peatones

Durante el desarrollo de la competición deportiva y siempre que la afluencia de corredores lo permita, se encontrarán habilitadas las siguientes zonas de cruce para peatones:

Paseo de la Castellana en la Plaza del Doctor Marañón.

Paseo de la Castellana en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Paseo de la Castellana esquina General Martínez Campos.

Paseo de la Castellana paso de peatones bajo el puente de Eduardo Dato.

Paseo de la Castellana esquina José Ortega y Gasset.

Paseo del Prado junto a la Plaza de Cibeles.

Paseo del Prado junto a la Plaza del Emperador Carlos V.

Aparcamientos afectados

Durante el desarrollo de la prueba, los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos y/o salidas de los siguientes aparcamientos:

Luna-Tudescos (Aparcamiento público)

Plaza de Santo Domingo (Aparcamiento mixto)

Descalzas (Aparcamiento público)

Plaza del Carmen (Aparcamiento público)

Sevilla (Aparcamiento mixto)

Las Cortes (Aparcamiento público)

Lagasca (Aparcamiento para residentes)

Castelló (Aparcamiento para residentes)

Ortega y Gasset I (Aparcamiento para residentes)

Ortega y Gasset II (Aparcamiento para residentes)

Ortega y Gasset III (Aparcamiento para residentes)

Marqués de Salamanca (Aparcamiento mixto)

Díaz Porlier (Aparcamiento mixto)

Narváez (Aparcamiento para residentes)

Goya I (Aparcamiento para residentes)

Velázquez-Juan Bravo (Aparcamiento mixto)

Serrano I (Aparcamiento mixto)

Velázquez-Juan Bravo (Aparcamiento público)

Ramales (Aparcamiento para residentes)

Plaza de España (Aparcamiento público)

Marqués de Urquijo (Aparcamiento público)

Pintor Rosales I (Aparcamiento para residentes)

Pintor Rosales II (Aparcamiento para residentes)

Valladolid (Aparcamiento para residentes)

Avenida de Portugal (Aparcamiento mixto)

Iván de Vargas (Aparcamiento para residentes)

Virgen del Puerto (Aparcamiento para residentes)

Marqués de Samaranch (Aparcamiento para residentes)

Alameda (Aparcamiento para residentes, actualmente cerrado)

Sánchez Bustillo (Aparcamiento para residentes)

Recoletos (Aparcamiento mixto)

San Juan de la Cruz (Aparcamiento para residentes)

Rafael Salgado (Aparcamiento para residentes)

Müller (Aparcamiento para residentes)

Poeta Leopoldo Luis (Aparcamiento para residentes)

Avenida de América (Aparcamiento mixto)

José Castán Tobeñas (Aparcamiento mixto)

Velázquez-Jorge Juan (Aparcamiento mixto)

Ortega y Gasset IV (Aparcamiento mixto)

Almagro (Aparcamiento público)

Fuencarral (Aparcamiento mixto)

Mostenses (Aparcamiento público)

San Antonio de la Florida (Aparcamiento para residentes)

Pablo Casals (Aparcamiento para residentes)

Plaza Mayor (Aparcamiento mixto)

Plaza de Oriente (Aparcamiento mixto)

Transporte público

Las autoridades recomiendan el uso del transporte público frente al uso del vehículo privado para desplazarse durante el horario de la carrera. Las siguientes son las conexiones de transporte más cercanas a la salida y a la meta de la maratón.

Metro

Las siguientes estaciones y líneas se encuentran disponibles en las inmediaciones de la salida/meta de la prueba:

En la zona de salida: estaciones de Gregorio Marañón (líneas 7 y 10) y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10)

(líneas 7 y 10) y (líneas 6, 8 y 10) En la zona de meta: estaciones de Colón (línea 4) y Banco de España (línea 2).

Cercanías

Las siguientes estaciones y líneas se encuentran disponibles en las inmediaciones de la salida/meta de la prueba:

En la zona de salida estación de Nuevos Ministerios (líneas C2, C3, C4, C4a, C4b, C7, C8 y C10).

(líneas C2, C3, C4, C4a, C4b, C7, C8 y C10). En la zona de meta estación de Recoletos (líneas C2, C7, C8, y C10).

El acceso y las salidas norte de la estación de Cercanías de Recoletos se encontrarán cerrados desde las 00:00 horas del 25 de abril hasta las 21 horas del 26 de abril de 2026. El acceso sur de la citada estación se encontrará habilitado.

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

Las siguientes líneas cuentan con paradas próximas a la salida/meta de la prueba:

Zona de salida : 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 61, 126, 147 y 150.

: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 61, 126, 147 y 150. Zona de meta: 001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1.

El evento ocasionará afecciones a las siguientes 109 líneas regulares de autobuses: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, C1, C2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 86, 107, 116, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 138, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 158, 160, 161, 179, 203, 210, 215, 001, 002, C03, M3, SE832, E1, E2, E3, E4, E5, N1, N22, N23, N24, N25 y N26.

Además, con motivo del evento se suprimirá el servicio entre su hora de inicio habitual y las 13:00 horas (aproximadamente) de las siguientes líneas:

Línea 3: Puerta de Toledo-San Amaro

Línea 5: Sol/Sevilla-Chamartín

Línea 149: Tribunal-Plaza de Castilla

Línea C03: Puerta de Toledo-Argüelles.

Toda la información sobre las afecciones a las líneas de autobuses será publicada en la página web de incidencias de la EMT.

Taxi

Las siguientes paradas se encuentran localizadas en las inmediaciones de la salida de la prueba:

Paseo de la Castellana, números 51, 59 y 108.

López de Hoyos, número 4.

Las siguientes paradas se encuentran localizadas en las inmediaciones de la meta de la prueba:

Paseo del Prado, número 1.

Génova, número 28.

Goya, número 3.

Hermosilla, número 2.

Paseo de la Castellana, números 2, 22, 33, 38 y 40.

Se verán afectadas las paradas de taxi localizadas en los siguientes viales:

Plaza de los Sagrados Corazones.

Plaza de Castilla.

Goya, números 35, 45, 47, 57, 67, 77, 79 y 87.

Velázquez, número 60.

Ortega y Gasset, número 22.

Glorieta de Ruiz Jiménez.

Mayor, número 3.

Princesa, número 25.

Avenida de Valladolid, números 81 y 83.

Paseo de la Florida, número 11.

Paseo Puerta del Ángel, número 3.

Paseo Virgen del Puerto, número 57.

Plaza del Emperador, Carlos V, número 8.

Felipe IV, número 1.

Plaza de la Lealtad, número 2.

Se puede consultar la ubicación de las paradas de taxi en el término municipal de Madrid en este enlace.

Bicimad

Las siguientes estaciones se encuentran localizadas en las inmediaciones de la salida de la prueba:

Fernández de la Hoz, número 29.

José Abascal, número 33-35.

María de Guzmán, número 58.

Plaza de San Juan de la Cruz, número 10.

Paseo de la Castellana, números 43, 63 y 106.

Pedro de Valdivia, número 2.

Velázquez, 134.

Zurbano, número 90.

Serrano, número 111.

Las siguientes estaciones se encuentran localizadas en las inmediaciones de la meta de la prueba:

Marqués de la Ensenada.

Plaza de las Salesas, número 2.

Goya, número 20.

Claudio Coello, números 19 y 43.

Villanueva, número 2.

José Ortega y Gasset, número 6.

Paseo de la Castellana, números 4 y 33.

Serrano, números 32 y 46.

Se verán afectadas las estaciones de Bicimad localizadas en los viales que sean susceptibles de registrar cortes de tráfico durante el evento. Concretamente, se prevén afecciones en las estaciones ubicadas en:

Metro de Príncipe de Vergara (Menéndez Pelayo esquina Alcalá).

Velázquez, número 73.

San Bernardo, números 85-87.

Norte, número 10.

Mayor, número 6.

Paseo del Prado, 1B.

Se puede consultar la ubicación de las paradas en el término municipal de Madrid en este enlace.

Reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA)

Los cortes de tráfico ocasionarán afecciones a las reservas localizadas en los siguientes emplazamientos:

Goya, número 2.

Santa Engracia, número 6.

Sevilla, número 3.

Plaza de Cánovas del Castillo, s/n.

Plaza del Emperador Carlos V, números 9 y 10.

Academia, número 1.

Ruiz de Alarcón, número 17.

Felipe IV, número 2.

Paseo de Camoens y Valero, número 10.

Ronda de Segovia, número 50.

Paseo Imperial, número 20.

Para más información sobre el evento, puedes consultar la página oficial del Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid.