Conciertos, pasacalles y zumba gratis: esta es la programación del 'Día Grande' de las Fiestas de Fuencarral

Ya se vive en Fuencarral el ambiente de celebración por las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Valverde, que hasta el próximo 3 de mayo llenarán la localidad de cultura popular con actividades dirigidas a todos los públicos: eventos deportivos, pasacalles y conciertos al aire libre, entre otras muchas sorpresas. Y si este sábado 25 de abril es el día grande, es importante que conozcas todo lo que ofrece la programación de uno de los días más emblemáticos.

Llega el Día Grande de las fiestas

Esta jornada de sábado se celebra el día grande de las Fiestas de Valverde, el núcleo tradicional de las celebraciones y de los principales actos religiosos en torno al Santuario de la Virgen. Además, se va a ofrecer un servicio gratuito de autobuses al Santuario: desde Plaza Islas Jarvi cada 30 minutos desde las 8:00 horas, el último regreso será a las 14:00 horas y contará con servicio especial a las 19:00 horas.

Esta es la programación de sábado 25 de abril de las fiestas de Fuencarral. / Ayuntamiento de Madrid

La jornada de celebración arrancará con la icónica Diana floreada, un recorrido matinal que pondrá melodía a las calles del barrio desde las 8:30 horas. Tan solo media hora más tarde, a las 9:00 horas, se celebrará la tradicional misa de romeros, una celebración religiosa vinculada a la romería de la Virgen de Valverde en el Santuario de Nuestra Señora de Valverde.

En el Santuario, durante la mañana, también tendrá lugar la bendición y el reparto del tradicional pan y queso a las 10:00 horas en la entrada y a las 10:45 horas habrá una procesión con la venerada imagen de la Virgen de Valverde en un recorrido por el recinto del Santuario, que vendrá acompañada de la actuación del Grupo de Danzas de Nuestra Señora de Valverde. El broche a la jornada matutina lo pondrá la eucaristía solemne en el santuario a las 12:30 horas.

Más actividades durante la tarde

Las fiestas de Fuencarral tienen actividades para todo tipo de aficiones y a las 17:45 horas, es el turno de los deportistas: master class de zumba en la Plaza Islas Azores. Y para quienes disfruten de la música a las 19:30 horas es el momento del concierto de las bandas de las escuelas municipales de música Carmelo Alonso Bernaola y Manuel Vázquez Montalbán, también en la misma plaza.

Música en directo en las calles de Fuencarral. / Ayuntamiento de Madrid

A las 20:30 horas se trasladará en carroza a la Virgen de Valverde desde el Santuario, a través de Montecarmelo hasta llegar a Fuencarral y a las 21:30 horas será el recibimiento popular a la Virgen en la Glorieta Fuente de la Carra: la imagen llegará acompañada por la Banda y Escuadrón de Caballería de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y por el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Valverde. Después, será acompañada en procesión hasta la Parroquia San Miguel Arcángel.

El fin de la jornada ya se acerca con el recibimiento de la Virgen en la parroquia a las 22:30 horas y tras la bienvenida tendrá lugar el acto religioso dentro del novenario en honor a la patrona en la parroquia de San Miguel Arcángel. A esta misma hora, el broche de oro lo pondrán los grupos musicales del barrio en la carpa de la calle Afueras a Valverde, donde disfrutarán del cese del largo Día Grande de la mejor forma posible.