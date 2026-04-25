40 ANIVERSARIO
La Comunidad de Madrid homenajea a las víctimas del atentado de ETA en Juan Bravo
El Gobierno regional subraya su "compromiso inquebrantable" con las víctimas del terrorismo en el 40º aniversario del atentado
La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este sábado a las cinco víctimas mortales del atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en la confluencia de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara de la capital, con motivo de su 40º aniversario.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha depositado un ramo de flores blancas en el lugar donde estalló el coche bomba que acabó con la vida de cinco agentes de la Guardia Civil y dejó once personas heridas, de ellas cuatro efectivos de la Benemérita y siete civiles.
García Martín ha recordado que “todos los españoles mantenemos con las víctimas del terrorismo una deuda permanente de memoria, justicia y dignidad que no se borra con el paso del tiempo ni con el silencio”. El Gobierno regional "ha estado y estará siempre a su lado, con firmeza, lealtad y un compromiso inquebrantable”, ha subrayado
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