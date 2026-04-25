El Coliseum, territorio prohibido para el Barça: el Getafe de Bordalás amenaza el título culé

El FC Barcelona visita este sábado al Getafe CF en el Coliseum (16.15 horas) en la jornada 32 de LaLiga EA Sports con la intención de sumar 3 puntos que sigan acercándolos a un título que, con la inesperada lesión de Lamine Yamal y estando ante una de las salidas más complicadas del año, podría complicarse para los de Hansi Flick, que se miden a un Getafe que está sexto y que persigue su sueño europeo.

Se las prometía fácil el Barça al verse con 9 puntos de diferencia sobre el Real Madrid y a falta de 7 jornadas. Y, pese a la victoria conseguida ante el Celta de Vigo en casa (1-0) y mantener esa misma distancia con una jornada menos, ahora todo se ve algo más gris. Porque el tanto del triunfo lesionó a Lamine Yamal, que no jugará en lo que resta de temporada, y ahora los blaugranas acuden sin el '10' a un feudo harto complicado.

El Getafe espera al Barça en el Coliseum con tres victorias sumadas en las últimas cuatro jornadas en casa, y el duelo perdido fue ante el Sevilla (0-1) en inferioridad numérica. De hecho, en las últimas ocho jornadas de Liga, los de José Bordalás llevan cuatro expulsiones, que costaron tres derrotas --salvo en el Bernabéu, que ganaron 0-1 con una expulsión por bando al final del choque--.

Y en parte en eso recae el buen hacer del Getafe, en un juego criticado por muchos por su potencia física, por cortar y parar el tiempo. Pero otros, como Bordalás, niegan y rehuyen esas críticas y lo cierto es que el Getafe está sexto en la tabla, con 44 puntos, y está logrando grandes resultados fieles a un estilo que les caracteriza y que le ha dado antaño buenos números ante el Barça.

Los culers, líderes firmes, saben que están ante una de las salidas más duras del año y, sin duda, la más complicada o clave de las que restan por jugarse en este tramo final de Liga. Tras caer eliminados en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, los blaugranas se centran ahora en intentar revalidar el título doméstico y tienen claro que este partido es una 'inal.

Vienen de ganar al RC Celta de Vigo con el penalti convertido por Lamine Yamal. Pero el extremo, al recibir él mismo la pena máxima, notó algo que pensó que no iba a ser nada, tiró y acertó pero se lesionó. No jugará más en esta Liga, y ahora el Barça afronta sin su gran estrella, sin tener todavía recuperados a Raphinha ni a Marc Bernal, esta visita a Getafe y el resto de cinco partidos que quedan por jugar.

De ahí la importancia que tiene el partido para el Barça, aunque también para un Getafe que no quiere perder el tren europeo. En sus últimos enfrentamientos directos, el Barça se ha salido con la suya en la mayoría de ocasiones, pero no sin sufrir tres empates en los últimos seis cara a cara ligueros. Y, en el Coliseum, el Barça lleva cinco campañas sin ganar, con una derrota y cuatro empates.

Así que Hansi Flick seguro que tiene marcado en rojo este partido. De momento, en la previa, el alemán y Bordalás se intercambiaron 'elogios', con algún reproche del técnico español al alemán por haber hablado, en el pasado, del juego duro del equipo azulón. Flick no entró al trapo, evitó el conflicto, pero de ese duelo en los banquillos se espera mucho, también.

"Nosotros no sacamos del partido a nadie. Nosotros intentamos competir a nuestro mejor nivel y con la ayuda de nuestra magnífica afición y en nuestro campo, a conseguir buenos resultados, que sabemos que no es sencillo, contra rivales de la dimensión del FC Barcelona", dijo Bordalás en la previa del choque. Su Getafe juega, logra resultados, y quiere ganar a un Barça con el que perdió 3-0 en la primera vuelta.

Bordalás no podrá contar para este duelo con las bajas ya conocidas, por ser de larga duración, de Juanmi ni Borja Mayoral, mientras que Zaid Romero está sancionado. Por su parte, Flick acude a Getafe sin Raphinha, sin Bernal y sin Lamine Yamal. El resto, en principio, están a plena disposición de sus técnicos pese a que esta semana ha tenido jornada doble, al jugarse entre semana la jornada 33 antes que esta 32, por un error de calendario de la RFEF.

Ficha técnica

--POSIBLES ALINEACIONES.

GETAFE CF: David Soria; Kiko Femenía, Baselli, Abqar, Duarte, Juan Iglesias; Djené, Luís Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Martín Satriano.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric Garcia; Bardghji, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño).

--ESTADIO: Coliseum.

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--HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.