Los atletas españoles se enfrentan a la "tiranía" africana en la maratón de Madrid

Miles de corredores tomarán las calles de Madrid en una nueva edición de las Zurich Rock 'n' Roll Running Series disputadas en la capital española. Cuadragesimoctava edición de la prueba en la que un año más se bate el récord de participación con más de 47000 almas tomando las calles de Madrid zancada a zancada, 2000 más que en la pasada edición de 2025.

Por delante tendrán tres pruebas en su punto de mira: los 42 kilómetros de la maratón, los 21 de la media y la prueba de 10k. Entre ellas la media es la que más participantes reúne con 23000 atletas, por los 15000 que correrán la maratón y los 9000 que participarán en el 10 mil.

Crece la participación femenina en una prueba muy internacional

El "running" es tendencia entre las mujeres. Correr mola y hacerlo en Madrid aún más. Este año la participación femenina vuelve a incrementarse copando el 37% de las inscripciones en las tres pruebas. Entre ellas el 10k es la más demandada, donde con un 51% de participantes ya superan a los hombres.

Pero la carrera no sólo tiene tirón para los atletas nacionales. Cada vez más corredores de distintas partes del mundo se ven atraídos por Madrid y por una prueba con un sabor especial. Casi un tercio de los participantes de las pruebas arriban desde todos los rincones del mundo, más de 13200 extranjeros ávidos de vivir la experiencia de las "Rock" n' "Roll" series de la capital.

Vista general de los participantes en la Maratón de Madrid a su paso por el Paseo de la Castellana / EMILIO NARANJO / EFE| EMILIO NARANJO / EFE

Maratones Europeos Clásicos (EMC)

Esta edición marcará además el estreno del maratón de Madrid dentro de la asociación Maratones Europeos Clásicos (EMC), una alianza que reúne a algunas de las pruebas más representativas del continente y que nace con el objetivo de vincular deporte, turismo y cultura, además de fomentar la integración entre corredores de todo el mundo.

La iniciativa agrupa a ocho maratones de referencia en Europa: Roma, Madrid, Lisboa, Londres, Copenhague, Viena, Varsovia y Fráncfort. Con su incorporación a este circuito, la prueba madrileña refuerza su proyección internacional y su posicionamiento entre las grandes citas del calendario europeo.

Etiopía acumula favoritos para llevarse el laurel

En la prueba de maratón femenina, el favoritismo apunta a la potente representación etíope, encabezada por Zenebu Fikadu, que llega con una marca acreditada de 2h24:43. Junto a ella figuran Amente Sorome (2h24:45), Kena Girma (2h25:56) y Aynalem Kassahun (2h26:12), cuatro atletas separadas por apenas minuto y medio.

El dominio etíope se traslada también a la categoría masculina donde Betesfa Getahun (2h05:28), Adugna Takele (2h05:52) y Limenih Getachew (2h06:47) parten entre los principales candidatos al triunfo en la distancia reina. Frente a ellos aparece el keniano Mike Kiptum Boit (2h06:08) y España se acoge a las piernas de Alejandro Jiménez (2h10:29).

Adrián Ben, campeón de Europa de 800. / EFE

El medio maratón femenino se perfila como un duelo español entre Isabel Barreiro, que acredita 1h13:20, y María Lázaro, con 1h14:54. En la carrera masculina, Carlos Mayo parte como gran referencia gracias a su marca de 59:39 y se medirá a rivales como Jesús Ramos (1h02:14) o el etíope Mikiyas Barega (1h01:34).

En los 10 kilómetros femenino, la atención estará centrada en Águeda Marqués (31:58) e Irene Sánchez Escribano (31:35). En la prueba masculina, el protagonismo español recaerá en Adam Maijó (28:04), Yago Rojo (28:21), tercero el pasado año en maratón, y Adrián Ben (28:56).