El arte urbano de Madrid se renueva con nuevas ediciones de Pinta Malasaña y CALLE

El arte urbano que se expande por el callejero madrileño se actualizará un año más con las nuevas ediciones de Pinta Malasaña, que se celebrará este domingo, 26 de abril, y con el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés, CALLE, que llenará el centro de Madrid de aerosoles y color en mayo.

Ambas citas están marcadas en el calendario cultural de Madrid, que desde hace más de una década convierte el centro de la ciudad en un museo al aire libre, donde los transeúntes pueden ver la producción de obras en directo y los vecinos participan con sus propias propuestas.

Este domingo, Pinta Malasaña celebrará su undécima edición, durante la cual, a lo largo de doce horas —desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde—, se intervendrán más de un centenar de espacios cedidos por vecinos, instituciones y comercios para llenar de color el barrio.

Centenar de artistas

Un centenar de propuestas de artistas nacionales y procedentes de países como Italia, Francia, Brasil o China han sido seleccionadas entre las más de 500 presentadas, con trabajos que abarcan desde el muralismo hasta el diseño gráfico o la ilustración experimental, y que transformarán de forma efímera la fisonomía del barrio.

Pinta Malasaña, en 2025 / EFE

Las obras competirán por distintos premios en metálico otorgados por un jurado independiente, además de un galardón del público. El Museo de Historia de Madrid, ubicado en la calle Fuencarral, será este año la sede del festival y acogerá diversas actividades.

Además, vuelve la propuesta ‘Galería de Bolardos’, que ya se celebró en 2019, en la que los participantes podrán intervenir los bolardos del tramo peatonal de la calle Daoíz, que desemboca en la plaza del Dos de Mayo. Las propuestas tienen una condición: no se podrá pintar directamente sobre el bolardo, pero sí cubrirlo con cartón u otro material similar para decorarlo posteriormente.

Se trata de una iniciativa inspirada en una intervención similar realizada en Lavapiés, denominada ‘Bolardo voy, bolardo vengo’, para la que es necesaria una preinscripción.

CALLE transformará 50 fachadas

Con el objetivo de impulsar el pequeño comercio, nació hace trece años el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés (CALLE), que transformará el paisaje urbano del barrio con la participación de 50 artistas, que intervendrán en otras tantas fachadas.

Entre las obras destacará este año la intervención ‘Los colores de nuestras abuelas’. Bajo la dirección de la artista Nataline Pomar, las denominadas ‘abuelas grafiteras’ serán las encargadas de esta obra. Cada pieza será pintada por una de las participantes, que elegirá un color según la emoción que mejor la represente, lo que dará como resultado un mapa visual de sentimientos y experiencias compartidas.

Será el sexto año que las ‘abuelas grafiteras’ participen en el evento. Todas son socias del Centro Municipal de Mayores Antón Martín y rendirán homenaje a los vecinos más longevos del barrio.

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Aún se desconoce qué artistas intervendrán las icónicas fachadas de locales como las Bodegas Lo Máximo, El Económico, la Farmacia de Lavapiés o el mercado de San Fernando, intervenciones que podrán verse hasta la próxima edición del festival CALLE.