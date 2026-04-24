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La Aemet mantiene el aviso amarillo durante el fin de semana: estos días y en estas zonas se esperan lluvias y tormentas

Madrid se enfrenta a un fin de semana de tiempo variable según la Aemet, con el sábado marcado por la nubosidad y precipitaciones que cesarán por la tarde

Se esperan lluvias este fin de semana en la Comunidad de Madrid

Se esperan lluvias este fin de semana en la Comunidad de Madrid / Cesar Navarro

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Madrid se ha despedido del tiempo idílico primaveral. Tras dos jornadas encadenadas de aviso amarillo llega una tercera: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo la advertencia de nivel amarillo en la zona norte de la comunidad por lluvias y tormentas. El pronóstico del organismo estatal espera que próximo fin de semana, sábado 25 de abril y domingo 26 de abril, sea de contrastes.

Aviso amarillo activado para este 25 de abril.

Aviso amarillo activado para este 25 de abril. / Aemet

¿Cuándo cesarán las lluvias?

La Aemet espera que el tiempo de este fin de semana en la capital esté marcado por cambios. El sábado se espera una jornada muy nubosa con precipitaciones a partir de las 12:00 horas y a partir de las 18:00 horas se prevé que cesen las precipitaciones para dar paso a intervalos nubosos. La jornada de domingo cambio radical: día soleado con poca nubosidad a últimas horas.

Probabilidad de precipitación estos días en la capital.

Probabilidad de precipitación estos días en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el sábado se prevé que el cielo esté muy nuboso con lluvias y chubascos, más probables e intensos por la tarde, cuando podrían llegar a ser fuertes localmente. Además, las precipitaciones podrán venir acompañadas de tormentas. Y domingo el pronóstico en la montaña también mejora, aunque no se libra de las precipitaciones: no se descartan chubascos vespertinos que podrían venir acompañados de tormentas, en caso de producirse.

Suben las temperaturas

La llegada del temporal también ha provocado que durante estos días las temperaturas hayan disminuido. Ahora, comienzan a aumentar y este sábado en la capital las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de temperatura máxima y los 14 grados de temperatura mínima. Domingo la temperatura máxima ascenderá hasta los 26 grados.

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Subida de las temperaturas los próximos días en la capital.

Subida de las temperaturas los próximos días en la capital. / Aemet

Y en la montaña también se esperan ligeros cambios y máximas en moderado ascenso. Así se muestra en la previsión para Guadarrama, donde las temperaturas variarán durante el finde entre los 22 grados de máxima y los 10 de mínima, y en Somosierra, donde las temperaturas mínimas durante sábado y domingo serán de 8 grados de mínima y las máximas se situarán entre los 18 y 20 grados.

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