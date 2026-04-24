Rafa Jódar incendia Madrid: tumba a De Miñaur y se consagra como la gran ilusión española

Rafa Jódar sigue volcánico y empeñado en demostrar que es un tenista destinado a codearse con las mejores raquetas del mundo. El madrileño ya no pide paso: lo toma. En la Caja Mágica, ante su gente y frente a uno de los jugadores más sólidos del circuito,ha firmado la victoria más importante de su carrera y se instala en la tercera ronda del Mutua Madrid Open tras arrollar a Álex de Miñaur por 6-3 y 6-1. No gana a cualquiera, gana al número ocho del mundo. Y lo hace, además, sin titubeos, sin complejos y con una autoridad que dispara todas las expectativas.

Con un inicio fulminante, rompe dos veces el servicio del australiano en los primeros compases y enseguida levanta a la Caja Mágica. En un abrir y cerrar de ojos, se pone por delante y obliga a De Miñaur a jugar a remolque. Jódar marca el ritmo, juega profundo y convierte cada intercambio en un problema para su rival, que acabó sobrepasado e irreconocible durante todo el encuentro. Cuando llega el momento de cerrar la manga, con 5-3 y saque a favor, no se encoge. La sella a la primera y lo hace con la sensación de que el partido está donde él quiere.

A partir de ese momento la grada se pone a sus pies. Cada punto importante enloquece a la Manolo Santana, cada gesto del madrileño alimenta la conexión con el público. Jódar aprieta el puño, se anima y contagia. Hay ambiente de gran noche, pero también hay algo más difícil de construir: la percepción de que se está gestando algo más que un tenista, se está puliendo una joya capaz de someter a los mejores tenistas del mundo.

El tenista español Rafa Jódar ante el australiano Álex de Miñaur / SERGIO PÉREZ / EFE

Y eso se nota todavía más en el segundo set, porque lejos de aflojar tras llevarse la primera manga, Jódar vuelve a salir con hambre. Rompe de entrada, se coloca 3-0 y empieza a dibujar un partido rotundo. De Miñaur se va apagando. Busca soluciones, cambia alturas, intenta entrar de otra manera al intercambio, pero no encuentra grietas. Jódar está en todas partes y, sobre todo, está siempre un paso por delante. De Miñaur termina completamente desdibujado. El australiano, uno de los competidores más fiables del circuito, especialmente en tierra, se ve superado por un rival que no le deja instalarse en ningún momento. El 6-1 final no deja margen a la interpretación: Jódar no sobrevive a un partido grande, lo gobierna de inicio a fin.

Duelo de promesas

Con este triunfo, Jódar alcanza la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid e iguala su mejor resultado en un torneo de esta categoría, después de los dieciseisavos alcanzados meses atrás en Miami. La temporada del madrileño ya venía empujando en esa dirección. Llega a la capital después de conquistar el ATP de Marrakech, el único tenista junto a Joao Fonseca de la generación del 2006 capaz de conseguirlo, y de ser semifinalista en Barcelona. Ahora suma ya diez victorias sobre tierra en lo que va de 2026 y sigue acumulando señales de jugador serio. No es solo una aparición llamativa, empieza a ser una realidad competitiva.

Ahora le espera precisamente Fonseca en la tercera ronda del torneo, en un duelo entre dos de los nombres más prometedores de la nueva generación. El brasileño llega descansado tras pasar sin jugar ante un Cilic obligado a retirarse por lesión. El cruce, por tanto, tiene algo más que una plaza en juego: también enfrenta a dos irrupciones que piden sitio en el futuro inmediato del tenis mundial.