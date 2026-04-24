La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Tras aplastar Eurovisión con EaEa, Blanca Paloma ha seguido investigando las raíces que tanto le han interesado siempre. Se ha tomado su tiempo para armar un cancionero que le representara al 100%. Y, a la espera de que lo edite, está lanzando píldoras de lo más sugerentes. Lo fugaz la reivindica como una de la autoras más auténticas y, por qué no, oye, más valientes. Está haciendo lo que siente. Todo una declaración de intenciones en tiempos de poco corazón y demasiada ambición.