MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Yo de mayor quiero ser yo', de Rata
A Dani y Félix les ha bastado 12 meses para conquistar a un buen puñado de seguidores. El pop distorsionado que inauguraron con Tus mierdas hoy, tras lanzar su primer álbum, No me quiero morir nunca, les está reportando grandes resultados. Estamos, posiblemente, ojo, ante una de las bandas que calarán en los próximos años. Tienen garra y actitud. Sus canciones son un gancho directo al estómago y, claro, como tal, la huella está más que asegurada. Son Rata. Y los volverás a escuchar.
'Lo fugaz', de Blanca Paloma
Tras aplastar Eurovisión con EaEa, Blanca Paloma ha seguido investigando las raíces que tanto le han interesado siempre. Se ha tomado su tiempo para armar un cancionero que le representara al 100%. Y, a la espera de que lo edite, está lanzando píldoras de lo más sugerentes. Lo fugaz la reivindica como una de la autoras más auténticas y, por qué no, oye, más valientes. Está haciendo lo que siente. Todo una declaración de intenciones en tiempos de poco corazón y demasiada ambición.
'Cosas que salen mal', de Comic Sans
España merecía tener su banda emo. Y, aunque Comic Sans es mucho más, hay que reconocerles que trabajan como pocos el rock. Todas las cosas que nos salieron mal, su último disco, el tercero, es el más accesible. Y, con mucha frescura y mucha puntería, están revitalizando sonidos con un estilo de lo más personal. Sus temas son rotundos, siempre a punto de explotar. Viven en el límite perfecto entre el indie y el mainstream, lo que les vuelve altamente adictivos. Ojito con ellos.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Una mañana de retrasos en varias líneas de Cercanías en Madrid y trenes de Media Distancia por una incidencia en Atocha
- El Ayuntamiento de Madrid dice no al 'Pentágono' que Defensa quiere levantar en El Viso
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre