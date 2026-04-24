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La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Comic Sans, en una imagen promocional.

Comic Sans, en una imagen promocional. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Yo de mayor quiero ser yo', de Rata

A Dani y Félix les ha bastado 12 meses para conquistar a un buen puñado de seguidores. El pop distorsionado que inauguraron con Tus mierdas hoy, tras lanzar su primer álbum, No me quiero morir nunca, les está reportando grandes resultados. Estamos, posiblemente, ojo, ante una de las bandas que calarán en los próximos años. Tienen garra y actitud. Sus canciones son un gancho directo al estómago y, claro, como tal, la huella está más que asegurada. Son Rata. Y los volverás a escuchar.

'Lo fugaz', de Blanca Paloma

Tras aplastar Eurovisión con EaEa, Blanca Paloma ha seguido investigando las raíces que tanto le han interesado siempre. Se ha tomado su tiempo para armar un cancionero que le representara al 100%. Y, a la espera de que lo edite, está lanzando píldoras de lo más sugerentes. Lo fugaz la reivindica como una de la autoras más auténticas y, por qué no, oye, más valientes. Está haciendo lo que siente. Todo una declaración de intenciones en tiempos de poco corazón y demasiada ambición.

'Cosas que salen mal', de Comic Sans

España merecía tener su banda emo. Y, aunque Comic Sans es mucho más, hay que reconocerles que trabajan como pocos el rock. Todas las cosas que nos salieron mal, su último disco, el tercero, es el más accesible. Y, con mucha frescura y mucha puntería, están revitalizando sonidos con un estilo de lo más personal. Sus temas son rotundos, siempre a punto de explotar. Viven en el límite perfecto entre el indie y el mainstream, lo que les vuelve altamente adictivos. Ojito con ellos.

TEMAS

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