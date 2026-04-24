La número 1 de la enfermería española se queda en Madrid: María Gallego elige el Niño Jesús

Madrid se queda con el mejor expediente de la enfermería española. María Gallego, la flamante número uno del examen de Enfermero Interno Residente (EIR) de este año, ha hecho oficial este viernes su decisión: se formará como especialista en Pediatría en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

A sus 22 años, esta joven madrileña ha logrado lo que miles de opositores sueñan. Tras enfrentarse a una de las convocatorias más exigentes que se recuerdan —con 11.204 candidatos compitiendo por apenas 2.279 plazas—, María ha preferido la cercanía de la sanidad madrileña para iniciar su trayectoria profesional en el Sistema Nacional de Salud.

Vocación frente a tradición

Su elección no solo destaca por la nota, sino por el destino. Mientras que tradicionalmente los primeros puestos del EIR suelen decantarse por la especialidad de Matrona (Obstetricia y Ginecología), María ha escuchado a su vocación. Actualmente ejerce como enfermera en un colegio de Tres Cantos, una experiencia que ha blindado su decisión de dedicarse en cuerpo y alma a los más pequeños. "El abordaje de la infancia desde la enfermería es fundamental. Es una etapa donde el cuidado puede dejar una huella positiva para siempre", explica ilusionada tras elegir su plaza.

Lejos de la imagen del estudiante que no sale de la biblioteca, María defiende una preparación basada en la salud mental. Para alcanzar la cima del EIR, asegura que su estrategia en el centro PlanEIR no fue "estudiar más horas", sino aplicar constancia, planificación y equilibrio emocional. "Se trata de estudiar con método y saber gestionar el estrés del examen", subraya la madrileña.

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Madrid, imán de los números uno

El caso de María no es aislado. Un año más, los hospitales de la Comunidad de Madrid se consolidan como el destino predilecto para la élite sanitaria de España. Tres de los diez mejores enfermeros del país han elegido la región, una tendencia que se repite en Farmacia (donde seis de los diez mejores se quedan en Madrid), Química y Biología.