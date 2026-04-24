Este es el nuevo aviso de Metro que afecta a todos los madrileños que viajen con bicileta: "El viajero será responsable de cualquier daño"

Con la llegada del buen tiempo, los madrileños han quitado el polvo a sus bicicletas y cada vez son más los usuarios que recorren las calles de la capital pedaleando. Sin embargo, tras el paseo, o para cubrir distancias de mayor distancia, también son muchos los que terminan escogiendo el transporte público para regresar a casa.

Ante el aumento de personas portando sus bicicletas en los vagones, Metro de Madrid ha querido recordar las normas y restricciones asociadas a estos desplazamientos dejando muy claro "que el viajero será el responsable de cualesquiera daños y perjuicios" pudieran ocasionar en las instalaciones.

Normativa de acceso con bicicletas

El Metro de Madrid permite el acceso con bicicletas todos los días, e incluso cuenta en sus coches con espacios reservados junto a las cabinas de conducción, sin embargo, existe una limitación horaria que restringe este servicio de lunes a viernes en las franjas de hora punta de 07:30 a 9:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Entre la normativa especificada en la página oficial del Metro de Madrid, se restringe también el acceso a un máximo de una bicicleta por viajero, siendo este responsable de su custodia y cuidado, así como el único responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a las instalaciones y el material móvil del ferrocarril metropolitano.

Las bicicletas deben situarse en las zonas reservadas junto a las cabinas de conducción / Pedalibre

De esta manera, los trayectos en tren solo podrán contar con un máximo de dos bicicletas en el coche de cabeza y dos bicicletas en el coche de cola, situadas en los espacios reservados para bicicletas, salvo que se traten de bicicletas plegables o infantiles, en cuyo caso serán consideradas como bultos de mano.

Sí podrán subir por el ascensor o las escaleras mecánicas

Pese a que no está permitido conducir la bicicleta en las instalaciones como pasillos, o andenes, sí que está prevista la posibilidad de transportarlas en las escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores, siempre que su grado de ocupación lo permita y siempre que no se ocasionen molestias a otras personas. En cuanto al estacionamiento, solo estará permitido si las instalaciones cuentan con un espacio específico para ello, en cuyo caso, su uso será por estricto orden de llegada.

El aparcamiento de bicicletas oficial de la estación de Colonia Jardín, en la línea 10 del Metro de Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿Podrían llegar a multarme?

Sí, y es que aunque creamos que estamos haciendo un buen uso de la bicicleta, estas restricciones siguen siendo ignoradas por muchos madrileños que cometen estas infracciones a diario. Así, la multa, desconocida por muchos, podría suponer tener que pagar hasta 30 euros.