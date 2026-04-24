Una nueva cita gastronómica, un gran festival de bienestar o un encuentro de ilustradores: cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

Ilustradores, cocineros, artesanos, actores e incluso instructores de yoga... del 24 al 26 de abril Madrid se llenará de profesionales que traerán consigo cinco planes perfectos para todos los públicos y bolsillos. Desde la nueva obra de Robert Torres en el Teatro Fernán Gómez, pasando por el encuentro 'Ilustraweekend', hasta la nueva edición del 'Mercado de las Ranas', la cultura y el arte se darán cita en diferentes lugares de la capital. También la gastronomía y el bienestar se hacen su hueco gracias a la nueva experiencia gastronómica 'Golden Ibérica Burger' y al novedoso festival saludable 'Revel Fest'.

'El veneno del teatro' de Robert Torres

Esta pieza teatral protagonizada por Silvia Maya y Marta Sangú narra la historia de una extravagante marquesa que decide invitar a Gabrielle de Beaumont, una actriz de moda, a París. El encargo, interpretar una pieza teatral sobre la muerte de Sócrates escrita por la propia marquesa, desencadenará en una serie de situaciones extrañas, que pronto descubrirá formaban parte de un experimento mortal.

La obra tendrá lugar en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez en Madrid / Programación Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Jugando con el vínculo entre la creatividad y los hechos reales desde el suspense y la intensidad emocional, Robert Torres presenta 'El veneno del Teatro', que podrá disfrutarse hasta el próximo 3 de mayo de martes a domingo a las 19:30 horas en el Teatro Fernán Gómez. Con una duración aproximada de 60 minutos, el precio por persona será de 20 euros, aunque se prevén descuentos para carné joven, mayores de 65, familia numerosa, discapacidad y acompañante, desempleados y carné de bibliotecas municipales de Madrid.

Con un precio de 20 euros por persona, la obra tendrá una duración de 60 minutos sin intermedio / Programación Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

🔗 Las entradas que pueden adquirirse online tiene un precio de 20 euros por persona, aunque se prevén varios descuentos. 📍 Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón, 4 📅 Hasta el 3 de mayo, de martes a domingo a las 19:30 horas

'Ilustraweekend' en Castellana

NUGA Castellana e Ilustraweek Madrid 2026 se unen para transformar 'El Callejón' en el Paseo de la Castellana en lo que ya es descrito como 'un pequeño Montmartre contemporáneo'. Así, durante dos días, y bajo el nombre NUGA Ilustraweekend, la ilustración se convertirá en la gran protagonista de este nuevo proyecto que promete revolucionar el ocio madrileño. Con intervenciones artísticas y música en vivo, el festival busca conectar la cultura, la gastronomía y la ciudad, ofreciendo además una propuesta gastronómica bajo el título de 'Menú Ilustrado'.

Cartel oficial Ilustraweekend Madrid 2026 creado por Verónica Grech / Ilustraweekend

El proyecto artístico de Ana Muñoz y Paula Gómez, conocidas como 'Dos Monos Rojos' será el encargado de abrir el fin de semana con un 'live painting' o 'pintura en vivo' y, a partir del sábado por la tarde (de 18:00 a 21:00 horas), y durante el domingo por la mañana (de 12:00 a 15:00 horas), los asistentes podrán disfrutar de las experiencias más especiales del fin de semana: música en vivo y retratos personalizados en directo, todo ello de forma gratuita.

'Amara Kantxa', proyecto de 'Dos Monos Rojos' en San Sebastián, Donosti (2023) / Dos Monos Rojos

📍 Paseo de la Castellana 📅 Sábado 25 de abril de 18:00 a 21:00 horas, y domingo 26 de abril de 12:00 a 15:00 horas

Gira Golden Ibérica Burger 2026

Será en el centro comercial La Gavia donde se celebrará una nueva parada de la Gira Golden Ibérica Burger 2026, una cita gastronómica que celebra a los campeones del certamen culinario celebrado entre septiembre y noviembre en España y Portugal. En el parking exterior del centro comercial participarán 14 foodtrucks: 13 con la presencia de las hamburguesas ganadoras de cada comunidad y, para los más golosos, una propuesta dulce de postres.

Golden Iberica Burger llega a La Gavia. / Nestor Fernandez

📍 Centro comercial La Gavia, Calle de Adolfo Bioy Casares, 2, en el Ensanche de Vallecas 📅 Del 23 de abril al 3 de mayo la gira se dará cita en Madrid

Mercado de las Ranas

La Calle Huertas acoge como cada primer y tercer sábado de mes el 'Mercado de las Ranas', una iniciativa que con sus originales puestos de moda, complementos, ilustración, gastronomía, joyería o decoración, pretende transformar el Barrio de las Letras en una zona comercial de referencia.

El Mercado de las Ranas debe su nombre a la calle Cantarranas, la actual calle Lope de Vega, que discurre por el Barrio de las Letras / Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras

De 12:00 a 19:00 horas, y sin necesidad de adquirir o reservar entrada el 'Mercado de las Ranas' transforma esta calle de Madrid en un evento colorido, de ambiente distendido y familiar, perfecto para visitar con los más pequeños mientras se descubren productos artesanales únicos.

📍 Calle Huertas, Barrio de las Letras (Distrito Centro) 📅 Primer y tercer sábado de cada mes de 12:00 a 19:00 horas

'Revel Fest', el mayor festival de disfrute saludable de Europa

Sin alcohol, diurnas y vinculadas al deporte y al bienestar, así son las llamadas "fiestas dopamina" una nueva forma de ocio que se abre paso en Madrid y que promete a sus asistentes disfrutar sin resaca, sin excesos y sin renunciar a la intensidad de la música o la socialización. Esta es precisamente la propuesta del Autocine de Madrid, que acogerá el próximo sábado 25 de abril el 'Revel Fest', un festival con aforo para 4.500 personas que combinará música, clases de yoga, pilates, baños de hielo y comida saludable.

El 'Revel Fest' tendrá lugar en el Autocine de Madrid, ubicado en la Calle de la Isla de Java, 2, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, cerca de Chamartín / @revel.es_

Descrito como el mayor festival de disfrute de Europa, 'Revel Fest' comenzará a las 12:00 horas del medio día y ofrecerá a sus asistentes once horas de música ininterrumpida que podrá disfrutarse en los dos escenarios instalados en el recinto. Además, el festival contará con seis zonas experienciales entre las que destacan la 'zona wellness y recovery' (zona de bienestar y recuperación), la 'sport zone' (zona de deporte), la 'game zone' (zona de juegos), una estación de 'healthy food' (comida saludable) y otra de 'fashion' (moda).

El 'Revel Fest' abrirá sus puertas a las 11:45 horas y los asistentes podrán disfrutar de sus actividades hasta las 23:00 horas / @revel.es_