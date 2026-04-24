Muere un menor apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

La Policía Nacional investiga el homicidio de un chico de 17 años de edad que ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes el cuerpo policial. En concreto, llegó en la intersección de Vizconde de Arlesson con Avda de Entrevías.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas, cuando el joven ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda. Sumaur solo pudo confirmar el fallecimiento tras la los intentos de maniobra de reanimación del varón, que presentaba dos heridas incisas.

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La Policía, que inició la reanimación hasta la llegada del Samur, se ha hecho cargo de la investigación.