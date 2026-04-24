Torrejón de Ardoz viaja a la época de Goya con un mercadillo lleno de música, fuego y gastronomía: fechas, horarios y programación

Torrejón de Ardoz se prepara para convertirse durante un fin de semana en un auténtico escenario de finales del siglo XVIII. La localidad madrileña celebra una nueva edición de su Mercado Goyesco, una cita pensada para disfrutar en familia y dejarse llevar por la estética, los oficios y el ambiente de la época de Francisco de Goya.

La propuesta tendrá lugar del 24 al 26 de abril y ocupará algunos de los espacios más transitados del municipio, como la Plaza Mayor, la calle Enmedio y la calle Hospital. Durante esos tres días, vecinos y visitantes encontrarán un recorrido repleto de decoración histórica, puestos artesanos, personajes de época y actividades para todos los públicos.

La Zona Centro de Torrejón acoge desde este viernes hasta este domingo el Mercado Goyesco / AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

El mercado contará con una amplia programación en la que no faltarán la música en directo, los pasacalles, los espectáculos de fuego y malabares, las exhibiciones de cetrería y los campamentos ambientados. Además, habrá talleres inspirados en antiguos oficios, propuestas de artesanía, cuentacuentos y un espacio infantil para los más pequeños.

La experiencia se completará con una zona gastronómica donde se podrán degustar productos gourmet y distintas opciones para picar algo mientras se recorre el mercado. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un plan diferente sin salir de la Comunidad de Madrid.

El Álamo también acoge una gran cita medieval este fin de semana

Parece que el fin de semana llega cargado de planes con sabor histórico en Madrid. Otro de los grandes eventos será la Gran Feria Medieval de El Álamo, una de las celebraciones más conocidas de la región, que este año alcanza su 29ª edición.

Otro de los grandes eventos será la Gran Feria Medieval de El Álamo, una de las celebraciones más conocidas de la región / AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO

Durante varias jornadas, el municipio se sumergirá de lleno en el medievo con calles decoradas, vecinos vestidos con trajes de época y más de dos kilómetros de recorrido ocupados por puestos de artesanía, alimentación y actividades temáticas.

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La feria reunirá a unos 200 artesanos y ofrecerá una programación muy variada: torneos de justas, espectáculos de cetrería, exposiciones, conciertos, propuestas infantiles e incluso bodas medievales.