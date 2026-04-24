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ATLETISMO MARATÓN

El Maratón de Madrid reunirá a 47.000 corredores este domingo

La capital acogerá la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, la 48ª edición de la prueba que recorrerá puntos icónicos con más de veinte actuaciones musicales en directo

Varios atletas a su paso por la Puerta del Sol durante el Medio Maratón de Madrid.

Varios atletas a su paso por la Puerta del Sol durante el Medio Maratón de Madrid. / EFE/ Fernando Villar

EFE

La capital española acogerá este domingo a 47.000 corredores para disputar la 48 edición del maratón Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. Esta competición, organizada por la Asociación Deportiva MAPOMA, ha sido reconocida con el sello Gold Label, de la Federación Internacional de Atletismo, el máximo distintivo de calidad, que la sitúa al nivel de pruebas como las de Nueva York, Londres o Berlín, detalla en una nota de prensa la Comunidad de Madrid. Además, forma parte del circuito internacional Rock ‘n’ Roll Running Series, el mayor del mundo en su categoría, y destaca por su combinación de deporte y entretenimiento, con la participación de cerca de una veintena de bandas de música en directo a lo largo del recorrido.

Los corredores toman la salida en el Medio Maratón de Madrid este domingo.

Los corredores toman la salida en el Medio Maratón de Madrid este domingo. / EFE/ Fernando Villar

Los atletas recorrerán las principales calles de la capital con tres distancias disponibles que incluyen el maratón, la media maratón y la prueba popular de diez kilómetros. El itinerario comenzará en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Gregorio Marañón y San Juan de la Cruz, y atravesará la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Casa de Campo, Madrid Río o el Museo del Prado, antes de llegar a la meta situada en el paseo de Recoletos, entre las plazas de Cibeles y Colón. El trazado presenta un perfil exigente debido a la orografía de la ciudad y tendrá treinta núcleos de animación que integran a bandas de música rock que amenizan la prueba.

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Más de un 25 % de los participantes procederán del extranjero, lo que consolida a este evento como "un aliciente para el turismo y un escaparate para proyectar la imagen de Madrid al mundo", según la Administración regional. La edición de 2025 fue la más multitudinaria hasta la fecha, con 45.000 inscritos de 118 países. En el maratón, los vencedores fueron los etíopes Derara Hurisa (2 horas 09 minutos 11 segundos) y Maritu Ketema (2 horas 25 minutos 55 segundos).

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