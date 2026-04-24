Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesDía del LibroGonzalo CelorioLatínReading partiesPique mortal M-30GreenpeaceColiving PacíficoHorario terrazasOrtega y Gasset
instagramlinkedin

FAMOSOS

Así es la mansión de Marc Márquez en Madrid: en una ubicación millonaria, con una gran piscina y un jardín a dos alturas

El motorista abandonaba su Cervera natal en 2022 para mudarse a esta lujosa zona residencial

El motorista comparte esta vivienda en Pozuelo de Alarcón con su novia Gemma Pinto

El motorista comparte esta vivienda en Pozuelo de Alarcón con su novia Gemma Pinto / @marcmarquez93

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Natural de Lleida, y nacido en una familia muy motera, Marc Márquez, se ha convertido en uno de los pilotos más laureados de la historia del motociclismo. Con tan solo 33 años, el motorista ya posee 9 títulos mundiales (entre 125cc, Moto2 y MotoGP), 90 victorias y más de 150 podios.

Conociendo estos datos, no es de extrañar que el motorista cuente a su vez con un extenso historial de lesiones y caídas bajo sus espaldas. Así, con al menos 181 caídas solo durante sus 11 temporadas de MotoGP, Marc es muy consciente de la importancia de estar cerca de sus doctores. Motivado por esta decisión el deportista decidía el pasado 2022 abandonar su Cervera natal para trasladarse a la capital.

Marc Márquez declaró crucial mudarse a la capital para poder estar más cerca de sus médicos, y ahorrar tiempo en traslados y viajes

Marc Márquez declaró crucial mudarse a la capital para poder estar más cerca de sus médicos, y ahorrar tiempo en traslados y viajes / @marcmarquez93

Ubicación de lujo y vecinos millonarios

En el municipio de Pozuelo de Alarcón, situada a unos 30 minutos de Madrid, 'La Finca' ha sido la urbanización de lujo escogida por el motorista para adquirir su mansión, en una operación inmobiliaria que se estima ascendió a los 10 millones de euros.

'La Finca' en Pozuelo de Alarcón es una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid

'La Finca' en Pozuelo de Alarcón es una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid / @gemmpinto

Conocida por ser una de las zonas residenciales más exclusivas de España, Marc Márquez cuenta con vecinos tan famosos como Cristina Pedroche y David Muñoz o Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que poseen una propiedad y varios negocios inmobiliarios en la zona.

Más de 1.300 metros cuadrados, y siete habitaciones

Con 1.300 metros cuadrados construidos, la propiedad del catalán cuenta con varias plantas y siete habitaciones, además de varias áreas comunes como el salón-comedor, el recibidor, una zona de trabajo o un gimnasio.

En la mansión, que comparte con su pareja Gemma Pinto, destaca el uso de la piedra en la decoración de los interiores

En la mansión, que comparte con su pareja Gemma Pinto, destaca el uso de la piedra en la decoración de los interiores / @marcmarquez93

Gracias a las diferentes fotografías compartidas por el piloto en redes sociales, hemos podido comprobar cómo es su estilo decorativo, donde el uso de la piedra, la mesa de billar de color blanco, o los muebles de madera de la cocina, marcan su interiorismo.

Una gran piscina y un jardín a dos alturas

Al igual que otras viviendas de la urbanización, la mansión que Marc comparte con su pareja, Gemma Pinto, cuenta con una arquitectura de líneas rectas y un exterior marcado por la presencia del hormigón, varios detalles forjados en negro y grandes ventanales.

La casa del motorista y la profesional del marketing cuenta con una gran psicina conectada a la vivienda con una gran pasarela

La casa del motorista y la profesional del marketing cuenta con una gran psicina conectada a la vivienda con una gran pasarela / @marcmarquez93

Así, aunque a nivel general, la estética decorativa mantiene unas líneas minimalistas y depuradas, es imposible no fijarse en la gran pasarela sobre la piscina, que conecta una de las zonas del jardín de dos alturas con la vivienda, y donde el deportista disfruta pasando el tiempo con amigos.

Noticias relacionadas y más

Imágenes del 32 cumpleaños del laureado motorista en su mansión en Madrid

Imágenes del 32 cumpleaños del laureado motorista en su mansión en Madrid / @marcmarquez93

Sin embargo, y pese a que a Marc le encanta recibir a sus allegados en su propiedad en Madrid, o al menos así lo hace ver en sus redes sociales con reuniones alrededor de su parrilla, esta mansión también es considerada como un refugio para el deportista, especialmente durante los últimos meses mientras se encuentra inmerso en la temporada 2026 de MotoGP.

TEMAS

  1. José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
  2. Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado
  3. Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
  4. Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
  5. La DGT lo confirma: este es el cambio de matrícula que verán los madrileños a partir de junio
  6. El Ayuntamiento de Madrid dice no al 'Pentágono' que Defensa quiere levantar en El Viso
  7. Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
  8. Un Montmartre madrileño llega este fin de semana a la capital: música en vivo, intervenciones artísticas y un menú 'ilustrado

Así es la mansión de Marc Márquez en Madrid: en una ubicación millonaria, con una gran piscina y un jardín a dos alturas

Así es la mansión de Marc Márquez en Madrid: en una ubicación millonaria, con una gran piscina y un jardín a dos alturas

Cortes de tráfico por las obras de mejora en la calle Colegios de Alcalá: estas son las tres líneas de autobús afectadas

Cortes de tráfico por las obras de mejora en la calle Colegios de Alcalá: estas son las tres líneas de autobús afectadas

Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Leganés

Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Leganés

Carreño, Munar y Dani Mérida encienden la Caja Mágica con un triplete español

Carreño, Munar y Dani Mérida encienden la Caja Mágica con un triplete español

El día en que el euskera conquistará el Movistar Arena de Madrid con ETS: "Es un hito"

El día en que el euskera conquistará el Movistar Arena de Madrid con ETS: "Es un hito"

Rellenar, reutilizar y volver a empezar: el vidrio retornable se consolida en la hostelería española

Rellenar, reutilizar y volver a empezar: el vidrio retornable se consolida en la hostelería española

Confirmado por la Aemet para la Comunidad de Madrid: continúa este viernes la alerta amarilla por fuertes tormentas, lluvias y granizo

Confirmado por la Aemet para la Comunidad de Madrid: continúa este viernes la alerta amarilla por fuertes tormentas, lluvias y granizo