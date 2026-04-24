Así es la mansión de Marc Márquez en Madrid: en una ubicación millonaria, con una gran piscina y un jardín a dos alturas

Natural de Lleida, y nacido en una familia muy motera, Marc Márquez, se ha convertido en uno de los pilotos más laureados de la historia del motociclismo. Con tan solo 33 años, el motorista ya posee 9 títulos mundiales (entre 125cc, Moto2 y MotoGP), 90 victorias y más de 150 podios.

Conociendo estos datos, no es de extrañar que el motorista cuente a su vez con un extenso historial de lesiones y caídas bajo sus espaldas. Así, con al menos 181 caídas solo durante sus 11 temporadas de MotoGP, Marc es muy consciente de la importancia de estar cerca de sus doctores. Motivado por esta decisión el deportista decidía el pasado 2022 abandonar su Cervera natal para trasladarse a la capital.

Marc Márquez declaró crucial mudarse a la capital para poder estar más cerca de sus médicos, y ahorrar tiempo en traslados y viajes / @marcmarquez93

Ubicación de lujo y vecinos millonarios

En el municipio de Pozuelo de Alarcón, situada a unos 30 minutos de Madrid, 'La Finca' ha sido la urbanización de lujo escogida por el motorista para adquirir su mansión, en una operación inmobiliaria que se estima ascendió a los 10 millones de euros.

'La Finca' en Pozuelo de Alarcón es una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid / @gemmpinto

Conocida por ser una de las zonas residenciales más exclusivas de España, Marc Márquez cuenta con vecinos tan famosos como Cristina Pedroche y David Muñoz o Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que poseen una propiedad y varios negocios inmobiliarios en la zona.

Más de 1.300 metros cuadrados, y siete habitaciones

Con 1.300 metros cuadrados construidos, la propiedad del catalán cuenta con varias plantas y siete habitaciones, además de varias áreas comunes como el salón-comedor, el recibidor, una zona de trabajo o un gimnasio.

En la mansión, que comparte con su pareja Gemma Pinto, destaca el uso de la piedra en la decoración de los interiores / @marcmarquez93

Gracias a las diferentes fotografías compartidas por el piloto en redes sociales, hemos podido comprobar cómo es su estilo decorativo, donde el uso de la piedra, la mesa de billar de color blanco, o los muebles de madera de la cocina, marcan su interiorismo.

Una gran piscina y un jardín a dos alturas

Al igual que otras viviendas de la urbanización, la mansión que Marc comparte con su pareja, Gemma Pinto, cuenta con una arquitectura de líneas rectas y un exterior marcado por la presencia del hormigón, varios detalles forjados en negro y grandes ventanales.

La casa del motorista y la profesional del marketing cuenta con una gran psicina conectada a la vivienda con una gran pasarela / @marcmarquez93

Así, aunque a nivel general, la estética decorativa mantiene unas líneas minimalistas y depuradas, es imposible no fijarse en la gran pasarela sobre la piscina, que conecta una de las zonas del jardín de dos alturas con la vivienda, y donde el deportista disfruta pasando el tiempo con amigos.

Imágenes del 32 cumpleaños del laureado motorista en su mansión en Madrid / @marcmarquez93

Sin embargo, y pese a que a Marc le encanta recibir a sus allegados en su propiedad en Madrid, o al menos así lo hace ver en sus redes sociales con reuniones alrededor de su parrilla, esta mansión también es considerada como un refugio para el deportista, especialmente durante los últimos meses mientras se encuentra inmerso en la temporada 2026 de MotoGP.