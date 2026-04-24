Madrid refuerza su apuesta por el deporte escolar con una nueva edición de las Escoladas

Madrid vuelve a situar el deporte escolar en primer plano con la celebración de la tercera edición de las Escoladas, una competición que reúne a más de 1.600 estudiantes de 5º y 6º de Primaria procedentes de más de 60 centros educativos de los 21 distritos de la ciudad. La iniciativa refuerza la apuesta municipal por la actividad física entre los más jóvenes y por la transmisión de valores vinculados al olimpismo, la convivencia y los hábitos de vida saludables.

La jornada inaugural ha tenido lugar en el estadio de Vallehermoso, donde se han dado cita más de 140 equipos en una competición de carácter mixto, concebida para fomentar la igualdad y la participación equilibrada entre chicos y chicas. En esta edición, el programa deportivo reúne nueve modalidades: ajedrez, atletismo, bádminton, tenis de mesa, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y hockey, disciplina que se incorpora este año como novedad.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, además de representantes de varios distritos. Durante su intervención ante los escolares, Sanz puso el acento en la dimensión educativa del deporte, subrayando que la práctica deportiva enseña a asumir esfuerzos, convivir con las normas, respetar a compañeros y rivales y aprender tanto de la victoria como de la derrota.

Momento del desfile inaugural de las Escoladas 2026 / Ayuntamiento de Madrid

La ceremonia se ha desarrollado con una puesta en escena inspirada en unos Juegos Olímpicos, con el desfile de las delegaciones de los 21 distritos madrileños. El evento ha contado además con la participación de varios deportistas destacados, que han portado la antorcha olímpica como símbolo de superación y compromiso. Entre ellos, Maribel Blanco, primera triatleta española en competir en unos Juegos Olímpicos, en Sídney 2000; Inés Paterna Benito, exintegrante del equipo nacional de gimnasia rítmica; y Marco Plazuelo, medalla de bronce en 100 metros en el Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo.

Tras el encendido del pebetero, la inauguración concluyó con el izado de la bandera y el juramento olímpico de los participantes y del equipo arbitral, en una clara reivindicación de valores como el respeto, la amistad, la excelencia, la igualdad y el juego limpio, principios que articulan esta competición escolar. Además, durante el acto se entregó un reconocimiento al distrito de Villaverde, que fue el más laureado en la pasada edición.

Sanz y Cea con concejales de distritos participantes en las Escoladas 2026 / Ayuntamiento de Madrid

Las Escoladas continuarán en las próximas semanas con nuevas jornadas previstas para los días 9, 10, 23 y 30 de mayo, mientras que el 6 de junio tendrá lugar la fase final, junto con la clausura y la entrega de medallas, en el Centro Deportivo Municipal de Aluche.

Con esta tercera edición, las Escoladas refuerzan su peso dentro del calendario deportivo del Ayuntamiento de Madrid, junto a otras iniciativas como los Juegos Deportivos Municipales y las Copas de Primavera. El objetivo pasa por seguir promoviendo el deporte en edad escolar como parte de una educación integral y como herramienta para fomentar estilos de vida activos desde los primeros años.