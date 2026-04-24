LALIGA | REAL BETIS 1-1 REAL MADRID
El Real Madrid se deja la victoria en el descuento ante el Real Betis y sufre un nuevo revés por LaLiga
Un tanto del conjunto verdiblanco en el descuento priva al equipo de Arbeloa de sumar los tres puntos
Con pocas opciones contaba el Real Madrid para alzarse con el título de Liga llegados a este punto de la película. En un viernes de feria, el conjunto blanco tan solo pudo cosechar un empate que sabe a poco y lo apea de forma definitiva de la pelea. Ni las jornadas restantes, con clásico de por medio incluido, ni la inesperada lesión de Lamine Yamal, parecen ser motivo suficiente para que el Real Madrid se reenganche a una pelea de la que dimitió desde hace ya tiempo.
Vinicius vuelve a marcar
Se vio obligado Álvaro Arbeloa a prescindir de Arda Güler y Eder Militao a su paso por Sevilla, dos de las mejores noticias en las últimas semanas en clave Real Madrid. Tampoco pudo contar con Tchouaméni, pero su sustituto en este caso no fue Camavinga. Regresó Thiago Pitarch a la titularidad tras varios partidos desaparecido, coincidiendo con una previa muy marcada por la ausencia de los canteranos en los últimos encuentros.
El Madrid saltó al césped de La Cartuja con un tono mandón. Rápida circulación, presencia en campo rival y conexión entre los tres futbolistas que capitalizan el ataque de los blancos. El Betis, necesitado de puntos para certificar la quinta plaza, optó por replegarse en los primeros compases. Se mostraba cómodo el conjunto blanco con esta puesta en escena, reforzada con el tempranero tanto de Vinicius. El brasileño aprovechó un mal despeje de Valles, tras el disparo de Valverde desde la frontal, para asestar el primer golpe al conjunto bético. Segundo tanto de la semana para un Vinicius que continúa inmerso en proceso de disculpa con la parroquia blanca.
Reclamó el conjunto blanco un mano dentro del área bética de Ricardo Rodríguez que, tanto Soto Grado como González Fuertes, consideraron en posición natural. Una de esas decisiones que un día son blanco y otro son negro. Perdió algo de fuelle el equipo de Arbeloa y vivió sus mejores momentos el Real Betis antes de alcanzar el entretiempo. Encadenó tres oportunidades consecutivas para lograr el empate el equipo de Manuel Pellegrini, pero emergió la figura de Lunin. El ucraniano, primero, negó el gol a Bakambu y después a Antony. En la ocasión del congoleño, Pitarch cometió otro de esos errores fruto de su juventud, que obligó a intervenir al portero madridista.
Regresa el Madrid de la apatía y gol en el descuento
Avisó de nuevo el Real Madrid a la salida de vestuarios. Sirvió Trent un centro con música a un Kylian Mbappé que sin duda estaba siendo de los más desaparecidos en el conjunto madrileño. La posición adelantada del francés impidió que el tanto de bella factura subiera al marcador. Fue una de las pocas ocasiones en las que el Real Madrid fue capaz de generar cierta sensación de peligro. La apatía se apoderó de los blancos en la segunda mitad y la sensación de equipo serio que mostró el equipo de Arbeloa durante el comienzo del encuentro se evaporó por completo.
Todas las acometidas de los locales procedían del costado izquierdo, comandadas por un Abde defendido de forma más que notable por Trent. Con la sensación de poder rascar algo positivo, Pellegrini dio entrada a Isco, que reaparecía ante su público después de varios meses ausente por lesión. Camavinga, en el ojo del huracán durante las últimas semanas, volvió a vestirse de blanco, esta vez lejos del Santiago Bernabéu.
Pidió el cambio Kylian Mbappé, un nombre más que añadir a la eterna nómina de futbolistas blancos que copan la enfermaría. La proximidad en el tiempo del Mundial se ha convertido en un mal compañero de viaje. Cuando los tres puntos parecían tomar rumbo a Madrid, una jugada un tanto rocambolesca fue definida por Bellerín para ajusticiar aún más si cabe al Real Madrid.
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