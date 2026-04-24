El Langui: "Tener referentes es muy importante, tanto para las personas con discapacidad como para sus familias"

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ es un artista polifacético que comenzó su carrera en el rap y se consolidó como actor con un Goya. Director de cine, teatro y documentales, además de deportista olímpico, el madrileño es hoy todo un símbolo de superación. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habla con ‘El Langui’ sobre la obra de teatro Campeones 2 en el teatro: Si Lorca levantara la cabeza que recorre durante este año diferentes enclaves de la geografía española y que pasa por la Comunidad de Madrid, desembarcando en Móstoles, Ciempozuelos y en la capital.

¿En qué momento personal nace esta historia y qué has querido poner en valor a través de esta obra?

Yo tenía muchas ganas de hacer teatro, creo que también era lo que me quedaba, y en 2024 me llegó la oportunidad de participar en el elenco de actores de la famosa película Campeones, de la mano de Javier Pérez. En el momento en el que decidí formar parte del proyecto, que me llegó a través del productor Luis Sancho, de Fan Comedy, me invitaron a dirigir la obra de teatro Campeones 2 y a formar parte del reparto de actores. Al principio, me dió un poquito de vértigo, porque era mi primera incursión en el teatro y tenía que subirme a las tablas a interpretar, pero él me apoyó, me dijo que lo iba a sacar adelante y al final acepté, y estoy muy contento. Campeones 2: Si Lorca levantara la cabeza es una obra que transmite los valores que viene trasladando la película, ese carácter, esa normalización e inclusión con la discapacidad. Ofrece otra mirada diferente a la que solemos tener a veces, con prejuicios, y hace reflexionar acerca de que hay veces en las que nos cegamos buscando un tipo de éxito que creemos que es el que nos conviene y nos hace felices y, al final, el éxito para muchas personas es no perder las raíces, rodearte de tu gente de toda la vida, de tu familia, los pequeños detalles. Esto es, al final, lo que te hace sentirte bien y hace que tener éxito vaya más allá de la fama, de ser conocido, o de tener dinero. En la obra hay además otra serie de aspectos que toca, pero siempre bajo clave de humor, porque es una comedia familiar, como viene siendo la marca Campeones.

¿Qué va a encontrar el público cuando vaya a ver Campeones 2 al teatro?

El personaje que interpreto yo en la obra es Juan, un hombre que se dedicaba a la música y llegó a cumplir su sueño, que era estar en Eurovisión y cantar, pero todo se trunca por decisiones de terceros y empieza a sentirse chiquitito. Se frustra y se desengaña del mundo del espectáculo y se retira; se queda muy tocado y eso le impide relacionarse; sigue cantando pero ya solamente cuando nadie le ve, en su casa o en un parque. Todo esto hace que se le agrie el carácter, hasta que de repente le llega la oportunidad de hacer una serie basada en su personaje.

Pasan dos años y poco a poco va saliendo de casa, hasta que llega al centro cultural del barrio y acepta dirigir una obra de teatro con chicos con discapacidad intelectual. A partir de ahí aparece el personaje de Claudia, prima de Gloria que tiene síndrome de Down. Claudia había desaparecido de la vida de Goria durante años y ahora vuelve para prepararse un papel muy importante que le han ofrecido en el que tiene que interpretar a una persona con discapacidad física. Durante la obra, Claudia pierde el rumbo buscando subirse a ese tren, sin medir el daño que está causando a los demás con tal de cumplir su sueño y llegar al éxito, hasta que se da cuenta de lo que es realmente alcanzar el verdadero éxito.

Juan , por su parte, va adquiriendo más seguridad en sí mismo hasta que al final de la obra termina con un mensaje muy positivo que no solamente te invita a la comedia, sino a reír, desconectar, entretenerte, sino también te invita a reflexionar.

Los actores representando la obra 'Campeones 2'. / Cedida

Campeones 2 está recorriendo España y también ha llegado a Madrid, ¿qué sientes cuando te subes al escenario en esta obra?

Llevamos todo el 2025 con un montón de fechas, y estamos muy bien, muy contentos. Hemos recorrido un montón de ciudades de la geografía española donde hay teatros muy bonitos, y este año seguimos girando. Estamos todos los jueves en Gran Vía, en el Teatro Arlequín y luego también en la Red Teatro de la Comunidad de Madrid por lo que estaremos visitando los diferentes sitios de Madrid, como Móstoles, Ciempozuelos y la capital.

El teatro mola mucho, aunque es complicado. Pero es super agradecido para lo que nos dedicamos a la interpretación, no hay ningún corte, no puedes repetir la toma, no hay margen de error, eres tú ante el público. Es un nivel de exigencia en el que tienes que poner tus cinco sentidos. La verdad que no sabía que el teatro me iba a dar esas sensaciones que estoy viendo, cuando el público se ríe, se emociona, aplaude y eso hace subir al actor continuamente. Estás en una montaña rusa de sensaciones y sentimientos durante toda la obra y eso también lo utilizas lo llevas a tu nivel interpretativo y del personaje dependiendo en el momento en el que se encuentre.

Mola mucho, es muy reconfortante y me encanta toda esta experiencia que estoy viviendo con el teatro.Creo que si tengo la oportunidad voy a estar vinculado al teatro de aquí en adelante, porque no me gustaría que esto se quedara en esta obra, sino que me gustaría continuar interpretando diferentes papeles y obras.

Diriges y protagonizas esta obra, ¿te hubieras imaginado en su momento llegar a donde estás?

No, no me podía ni imaginar todas las cosas que iba a llegar a hacer ese muchacho al que le costaba dar dos pasos, que se caía y buscaba cómo levantarse, que soñaba con el día de mañana ser futbolista y en realidad no se daba cuenta de que una persona con parálisis cerebral, no podía llegar a ser futbolista profesional, por lo menos jugar en el Real Madrid o en el Atleti. Nunca podría yo llegar a pensar que iba a hacer tantas cosas y dentro de la cultura que siempre me ha llamado la música, el cine, etc.

Por aquel entonces yo no tenía referentes, no había referentes. Yo nací en el 79 y durante mis primeros 10 años no encontraba ningún referente dentro de la música, no había actores con discapacidad haciendo series ni saliendo en programas para presentar su nueva película, su nuevo libro, ni su nueva gira de conciertos. Creo que los referentes son muy importantes, ya no solo para una persona con discapacidad, para que le afirme que él o ella también puede llegar a hacerlo y a cumplir sueños, sino también para los familiares. Porque los familiares son los que te protegen, los que están ahí, los que se están comiendo tu risa, pero también tu llanto, tu esfuerzo, tu impotencia, tu frustración, y son los que te van a proteger. Ellos a veces necesitan ver a esos referentes también. Es importante para las familias que vean y digan: pues mi hijo tiene discapacidad y le gusta interpretar o le gusta hacer música y vean que si está El Langui u otro referente piensen, ¿por qué no lo va a conseguir mi hijo? Entonces es muy bueno tener referentes para eso, para dar fuerza, seguridad y confianza ya no solamente a las personas con discapacidad que se puedan ver reflejadas y con ganas de conseguirlo ellos también, sino para las familias que están al lado y son las que te van a estar protegiendo y dándote las herramientas para que lo llegues a lograr.

¿Crees que la discapacidad está consiguiendo visibilidad en sectores donde antes apenas tenía presencia?

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Toda la normalización, todo eso hace que al final tenga su trascendencia,cuanta más visibilidad y más normalización, más se va a establecer en la sociedad. Creo que las personas con discapacidad ofrecemos una mirada diferente a la hora de hacer cosas, ya simplemente por el esfuerzo y porque a veces te lo tienes que currar mucho más que otros o buscarte la maña para poder llegar a realizar lo que otros hacen. Es, de cara al público te hace excepcional y hace que tú también te mires a tí mismo y que te revises y digas, voy a intentar sacar la mejor versión de mí mismo porque me estoy dando cuenta de que voy para atrás.